Priemyselná produkcia sa vlani znížila, poklesla vo väčšine odvetví

Bratislava 7. februára (TASR) - Priemysel na Slovensku spomalil v minulom roku svoj výkon o 0,7 %. Išlo o siedme spomalenie priemyselnej produkcie za uplynulých 15 rokov, teda od finančnej krízy v roku 2009, keď priemysel utrpel až dvojciferný prepad. Pokles v roku 2024 bol však najmiernejší. Z 15 sledovaných priemyselných odvetví sa spomalenie výkonu na celoročnej úrovni prejavilo v deviatich, pričom poklesy v jednotlivých štruktúrach priemyslu sa pohybovali od 2 % až do 24 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Najdynamickejší, takmer štvrtinový prepad nastal v ťažbe, predovšetkým v dôsledku zatvorenia baní. Tento segment však nemal zásadný vplyv na priemysel ako celok. Naopak, šesť odvetví počas roka 2024 dokázalo zvýšiť svoj výkon, a to v rozpätí od 4 % do 11 %, najvyššiu hodnotu rastu mala ostatná výroba a opravy strojov, pričom táto štruktúra patrila do TOP 5 najvýznamnejších vplyvov na celkový výsledok.



K celkovému súhrnnému výsledku priemyslu za rok 2024 najvýznamnejšie prispel pokles vo výrobe kovov o 8 % a takmer 13-percentný prepad výroby strojov a zariadení. Priemysel znova podržali najmä automobilky, ktoré majú dlhodobo najvýznamnejšie miesto v štruktúre slovenského priemyslu a v súhrne za rok 2024 zvýšili svoju produkciu o viac ako 4 %. Výroba dopravných prostriedkov dosiahla tento pozitívny vplyv napriek tomu, že medziročne vyšší výkon mala len v šiestich mesiacoch roka, najmä na jeseň. Pozitívne sa na výsledku priemyslu podpísal aj päťpercentný rast v dodávke elektriny a plynu.



V decembri minulého roka dosiahla priemyselná produkcia medziročne porovnateľný objem, a to s bilanciou nepatrného poklesu o 0,1 %. Bol to piaty mesiac roku 2024, keď priemysel nedokázal rásť. Z 15 sledovaných odvetví evidovalo medziročné spomalenie celkovo šesť. Najpodstatnejší vplyv na priemyselnú výrobu v poslednom mesiaci roka mal takmer 19-percentný prepad vo výrobe strojov a zariadení.



Druhý najvýznamnejší vplyv na výsledok mal vyše osempercentný nárast produkcie v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, ktorý tak pomohol udržať výkon priemyslu približne na rovnakej úrovni ako v decembri 2023. Na tretej priečke z hľadiska celkového významu bol viac ako 22-percentný rast v ostatnej výrobe.



Priemysel ťahal nadol v poslednom mesiaci minulého roka aj pokles vo výrobe elektrických zariadení takmer o 15 % a svoj výkon spomalila o viac ako 3 % aj kľúčová výroba dopravných prostriedkov. Medzimesačne (oproti novembru 2024) po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia zvýšila o 1,1 %.