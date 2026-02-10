< sekcia Ekonomika
Priemyselná produkcia v roku 2025 medziročne klesla o 3,1 %
Priemysel mal nižší výkon až v 10 z 12 mesiacov roka 2025.
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Priemysel na Slovensku spomalil svoj výkon aj za celý rok 2025, medziročne jeho produkcia klesla o 3,1 %. Do útlmu sa odvetvie dostalo po dvoch rokoch rastu. Súčasne išlo o siedme spomalenie za posledných 17 rokov, pričom bolo najmiernejšie. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V súhrne za celý minulý rok vykázalo spomalenie osem z celkovo 15 sledovaných odvetví (špeciálnych priemyselných zoskupení). Poklesy v jednotlivých štruktúrach priemyslu sa pohybovali od 1 % v ťažbe až po 16 % v energetike. Od horšieho výsledku odvetvie zachránil rast v siedmich štruktúrach priemyslu, a to od 1 % v ostatnej výrobe po 15 % vo výrobe ropných produktov.
Po zhierarchizovaní do rebríčka vplyvov na výsledok priemyslu boli na prvých troch miestach odvetvia, ktoré ťahali priemysel do mínusu. Najvýznamnejšie výsledok ovplyvňoval takmer 16 % pokles v dodávke elektriny a plynu. Toto odvetvie významne brzdilo slovenský priemysel vo všetkých mesiacoch minulého roka. Druhý a tretí najvýznamnejší vplyv mal pokles vo výrobe kovov o takmer 6 % a tiež vo výrobe strojov a zariadení s približne 12 % poklesom.
Priemysel počas roka 2025 aspoň čiastočne podržali najmä automobilky, ktoré majú dlhodobo najvýznamnejšie miesto v štruktúre slovenského priemyslu. V súhrne za rok 2025 výroba dopravných prostriedkov zvýšila svoju produkciu o 1,5 %. Celoročný pozitívny vplyv mala výroba automobilov napriek tomu, že medziročne vyšší výkon evidovala len v šiestich z 12 mesiacov roka, a to predovšetkým v prvých štyroch mesiacoch roka 2025.
Na piatom mieste z hľadiska vplyvu na celkový vývoj priemyslu bolo opäť odvetvie s negatívnym dosahom - výroba elektrických zariadení, ktorá klesla o 6 %. Ani 15 % nárast vo výrobe koksu a ropných produktov, ktorý mal šiesty najväčší vplyv, nedokázal spolu s automobilkami zabrzdiť pokles priemyselnej produkcie.
Priemyselná produkcia SR sa v decembri 2025 dostala do najväčšieho prepadu od decembra 2022, jej hodnota bola medziročne nižšia o 8,5 %. Priemysel mal nižší výkon až v 10 z 12 mesiacov roka 2025. Z celkovo 15 sledovaných odvetví zaznamenalo v decembri medziročné zníženie výkonu 11, medzi nimi takmer všetky kľúčové odvetia priemyslu. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne priemyselná produkcia znížila o 4,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Výrazne negatívny dosah na decembrovú priemyselnú produkciu mal takmer 26 % pokles v dodávke elektriny a plynu. Do top 5 najvýznamnejších vplyvov na výsledok priemyslu patrili aj ďalšie štruktúry odvetvia evidujúce medziročný prepad nad 9 %, a to vo výrobe kovov, ďalej vo výrobe strojov.
Útlm priemyslu podporil aj takmer trojpercentný pokles vo výrobe dopravných prostriedkov a viac ako päťpercentný pokles vo výrobe z gumy. Medziročne vyšší výkon vykázali len štyri odvetvia priemyslu, ktoré však nemali na celkový výsledok podstatný vplyv.
