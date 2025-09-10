< sekcia Ekonomika
Priemyselná produkcia SR sa v júli medziročne prepadla o 4,6 %
Na júlovom výsledku sa negatívne prejavilo oslabenie výkonu až v dvoch tretinách priemyselných odvetví. Celkovo z 15 sledovaných odvetví zaznamenalo medziročný pokles výkonu až desať.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Priemyselná produkcia Slovenska v júli zrýchlila tempo medziročného poklesu na 4,6 %, oproti júnovým 3,6 %. Priemysel tak vykázal nižší výkon štvrtý mesiac po sebe. Produkcia v tomto kľúčovom odvetví slovenského hospodárstva bola medziročne nižšia už šiestykrát od začiatku roka, jedinou výnimkou bol marec. V stredu o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Na júlovom výsledku sa negatívne prejavilo oslabenie výkonu až v dvoch tretinách priemyselných odvetví. Celkovo z 15 sledovaných odvetví zaznamenalo medziročný pokles výkonu až desať. Najpodstatnejší vplyv na priemyselnú výrobu mal už tretí mesiac po sebe pokles vo výrobe kovov, ktorý sa v júli prehĺbil na viac ako 12 %.
Aj na druhej až štvrtej priečke z hľadiska celkového významu boli odvetvia, ktoré slovenský priemysel výrazne brzdili. Výkony v dodávke elektriny a plynu boli v júli medziročne nižšie o takmer 18 %. Nepriaznivo ovplyvňoval vývoj celého priemyslu aj vyše 11 % prepad vo výrobe strojov a zariadení a tiež viac ako 3 % pokles v kľúčovej výrobe dopravných prostriedkov. Výroba áut vykázala medziročne nižšie výkony len druhýkrát v tomto roku.
Celkovému výsledku priemyselnej produkcie pomohol takmer 16 % rast v ostatnej výrobe, ktorý mal v júli piaty najvýznamnejší vplyv na celkový vývoj priemyslu. Pozitívne ovplyvňovali vývoj priemyselnej produkcie aj vyše 20 % nárasty vo výrobe koksu a ropných produktov a výrobe počítačových výrobkov. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne (oproti júnu 2025) priemyselná produkcia zvýšila o 0,9 %.
Spolu za prvých sedem mesiacov tohto roka priemyselná produkcia medziročne klesla o 2,2 %. Nižší výkon ako v rovnakom období minulého roka vykázalo osem z celkovo 15 sledovaných odvetví. Najvýznamnejšie výsledok stále ešte ovplyvňoval viac ako šesťpercentný rast vo výrobe dopravných prostriedkov. Priemysel významne brzdil najmä 13 % pokles v dodávke elektriny a plynu. Výkon priemyslu spomalil aj vyše 8 % pokles vo výrobe kovov, ale tiež viac ako 13 % zníženie výroby strojov a zariadení. Negatívny vplyv malo aj viac ako 8 % zníženie výkonov vo výrobe elektrických zariadení.
