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Priemyselná produkcia SR v apríli zrýchlila tempo poklesu na 3,2 %
Najpodstatnejší nepriaznivý vplyv na priemyselnú produkciu mala už tretí mesiac po sebe výroba dopravných prostriedkov, ktorá bola v apríli medziročne nižšia o viac ako 5 %.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Priemyselná produkcia SR v apríli 2026 zrýchlila tempo medziročného poklesu na 3,2 % oproti marcovým 0,8 %. Priemysel tak vykázal nižšiu produkciu tretí mesiac po sebe. Na aprílovom výsledku sa negatívne prejavilo oslabenie až v dvoch tretinách priemyselných odvetví. Celkovo z 15 sledovaných odvetví priemyslu zaznamenalo medziročný pokles výkonu desať. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne (oproti marcu 2026) priemyselná produkcia nezmenila. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Najpodstatnejší nepriaznivý vplyv na priemyselnú produkciu mala už tretí mesiac po sebe výroba dopravných prostriedkov, ktorá bola v apríli medziročne nižšia o viac ako 5 %. Aj na druhej a tretej priečke z hľadiska celkového významu boli odvetvia, ktoré slovenský priemysel výrazne brzdili. Výroba kovov v apríli medziročne klesla o vyše 8 % a výroba ropných produktov bola medziročne nižšia o viac ako 11 %. Dvojciferný pokles výkonu v tomto odvetví pretrval už tretí mesiac. Od výraznejšieho prepadu zachraňoval priemysel päťpercentný rast výroby elektrických zariadení a o viac ako 3 % vyššie výkony vo výrobe strojov.
V súhrne za prvé štyri mesiace roka 2026 medziročne klesla priemyselná produkcia o 1,2 %. Nižší výkon ako v rovnakom období minulého roka malo osem z celkovo 15 sledovaných odvetví (špeciálnych priemyselných zoskupení). Po zhierarchizovaní do rebríčka vplyvov na výsledok priemyslu v kumulatíve od začiatku tohto roka boli na prvých dvoch miestach odvetvia, ktoré ťahali priemysel do mínusu. Najvýznamnejšie výsledok ovplyvnila výroba dopravných prostriedkov, ktorá vykázala za prvé štyri mesiace 2026 medziročný pokles o takmer 4 %. Celkový výkon priemyslu významne spomalil aj bezmála štvorpercentný pokles vo výrobe kovov. Vyššiemu prepadu zabránil vyše päťpercentný nárast v dodávke elektriny a plynu. Významne priemysel brzdil aj vyše 18-percentný prepad vo výrobe ropných produktov.
Najpodstatnejší nepriaznivý vplyv na priemyselnú produkciu mala už tretí mesiac po sebe výroba dopravných prostriedkov, ktorá bola v apríli medziročne nižšia o viac ako 5 %. Aj na druhej a tretej priečke z hľadiska celkového významu boli odvetvia, ktoré slovenský priemysel výrazne brzdili. Výroba kovov v apríli medziročne klesla o vyše 8 % a výroba ropných produktov bola medziročne nižšia o viac ako 11 %. Dvojciferný pokles výkonu v tomto odvetví pretrval už tretí mesiac. Od výraznejšieho prepadu zachraňoval priemysel päťpercentný rast výroby elektrických zariadení a o viac ako 3 % vyššie výkony vo výrobe strojov.
V súhrne za prvé štyri mesiace roka 2026 medziročne klesla priemyselná produkcia o 1,2 %. Nižší výkon ako v rovnakom období minulého roka malo osem z celkovo 15 sledovaných odvetví (špeciálnych priemyselných zoskupení). Po zhierarchizovaní do rebríčka vplyvov na výsledok priemyslu v kumulatíve od začiatku tohto roka boli na prvých dvoch miestach odvetvia, ktoré ťahali priemysel do mínusu. Najvýznamnejšie výsledok ovplyvnila výroba dopravných prostriedkov, ktorá vykázala za prvé štyri mesiace 2026 medziročný pokles o takmer 4 %. Celkový výkon priemyslu významne spomalil aj bezmála štvorpercentný pokles vo výrobe kovov. Vyššiemu prepadu zabránil vyše päťpercentný nárast v dodávke elektriny a plynu. Významne priemysel brzdil aj vyše 18-percentný prepad vo výrobe ropných produktov.