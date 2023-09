Bratislava 11. septembra (TASR) - Priemyselná produkcia SR v júli 2023 medziročne poklesla o 5,3 %. Bol to už piaty mesiac od začiatku roka s pomalším medziročným výkonom. Medzimesačne (oproti júnu 2023) po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 2,6 %. Bilanciu prvého prázdninového mesiaca ovplyvnili celozávodné dovolenky niektorých veľkých podnikov. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Výsledok najvýznamnejšie ovplyvnili poklesy vo výrobe dopravných prostriedkov o 6,4 %. Vo vyjadrení vplyvu prostredníctvom tzv. príspevkov, ktoré zohľadňujú tempo rastu/poklesu v kombinácii s váhou odvetvia v štruktúre priemyslu a umožňujú hierarchizovať vplyvy jednotlivých odvetví, to bol vplyv mínus 1,70 percentuálneho bodu (p. b.) k výsledku odvetvia. Negatívny výsledok podporili aj dvojciferné poklesy, a to vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 13,3 % (príspevok -1,69 p. b.), vo výrobe výrobkov z gumy a plastu o 12,2 % (príspevok -1,26 p. b.) a tiež v ostatnej výrobe a oprave strojov o 21,3 % (príspevok -0,81 p. b.).



Priemysel pred hlbším prepadom chránili dynamicky sa rozvíjajúce odvetvia, najmä rast vo výrobe koksu a ropných produktov o 27,5 % (príspevok +0,75 p. b.) ovplyvnený bázickým efektom minuloročnej nižšej základne, potom aj medziročne vyššia výroba elektrických zariadení o 7 % (príspevok +0,57 p. b.) a tiež mierny rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,8 % (príspevok +0,39 p. b.).



V súhrne za sedem mesiacov roka 2023 priemyselná produkcia medziročne klesla o 2 %. Z celkovo 15 odvetví malo medziročne nižší výkon stále 10. Najvýznamnejší pokles bol vo výrobe z gumy a plastu o 10,8 % (príspevok -1,14 p. b.) a tiež štvrtinový pokles vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov (pokles o 27,4 % s príspevkom -0,61 p. b.) či takmer 15-percentný pokles vo výrobe drevených a papierových výrobkov (príspevok -0,49 p. b.). V mínuse bola aj podielovo významná energetika. Naopak, v súhrne najpozitívnejší vplyv mal rast výroby dopravných prostriedkov a tiež vo výrobe elektrických zariadení.