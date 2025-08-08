< sekcia Ekonomika
Priemyselná produkcia SR v júni 2025 medziročne klesla o 3,6 %
Priemysel tak vykázal nižší výkon tretí mesiac za sebou, medziročne nižšiu produkciu kľúčové odvetvie slovenského hospodárstva vykázalo v piatich zo šiestich mesiacov roka 2025.
Autor TASR
Bratislava 8. augusta (TASR) - Priemyselná produkcia SR v júni 2025 medziročne klesla o 3,6 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne (oproti máju 2025) priemyselná produkcia znížila o 1,8 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Priemysel tak vykázal nižší výkon tretí mesiac za sebou, medziročne nižšiu produkciu kľúčové odvetvie slovenského hospodárstva vykázalo v piatich zo šiestich mesiacov roka 2025. Na negatívnom výsledku sa podpísalo predovšetkým oslabenie výkonu vo väčšine priemyselných odvetví. Pokles priemyslu nezastavil ani rast kľúčovej výroby automobilov v kombinácii s extrémne vysokým rastom v spracovaní ropy.
Najpodstatnejší vplyv na priemyselnú výrobu mal v júni tohto roka takmer 12-percentný medziročný pokles vo výrobe kovov. Tempo prepadu sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výrazne zrýchlilo. Aj na druhej priečke z hľadiska celkového vplyvu bolo odvetvie, ktoré slovenský priemysel výrazne brzdilo. Výkony v dodávke elektriny a plynu boli v júni medziročne nižšie o skoro 15 %.
Celkovému výsledku priemyselnej produkcie pomohol aj pozitívny, takmer 66-percentný rast vo výrobe koksu a ropných produktov, ktorý mal v júni tretí najvýznamnejší vplyv na celkový vývoj priemyslu. Výrazný rast v tomto odvetví pokračoval už piaty mesiac. Vysoký rast v tomto odvetví však súvisí iba s nízkou porovnávacou základňou z minulého roka. Odvetvie je ale v dobrej kondícii, lebo aktuálny výkon bol takmer o 20 % vyšší ako v priemere počas roka 2021 (porovnanie cez bázický index).
Nepriaznivo ovplyvňoval vývoj celého priemyslu aj vyše 22-percentný prepad vo výrobe chemikálií a tiež osempercentný pokles vo výrobe strojov a zariadení.
V súhrne za 1. polrok 2025 priemyselná produkcia medziročne klesla o 1,8 %. Nižší výkon ako v rovnakom období minulého roka vykázalo sedem z celkovo 15 sledovaných odvetví (špeciálnych priemyselných zoskupení). Najvýznamnejšie výsledok ovplyvňoval takmer osempercentný rast vo výrobe dopravných prostriedkov.
jal gra
Priemysel tak vykázal nižší výkon tretí mesiac za sebou, medziročne nižšiu produkciu kľúčové odvetvie slovenského hospodárstva vykázalo v piatich zo šiestich mesiacov roka 2025. Na negatívnom výsledku sa podpísalo predovšetkým oslabenie výkonu vo väčšine priemyselných odvetví. Pokles priemyslu nezastavil ani rast kľúčovej výroby automobilov v kombinácii s extrémne vysokým rastom v spracovaní ropy.
Najpodstatnejší vplyv na priemyselnú výrobu mal v júni tohto roka takmer 12-percentný medziročný pokles vo výrobe kovov. Tempo prepadu sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výrazne zrýchlilo. Aj na druhej priečke z hľadiska celkového vplyvu bolo odvetvie, ktoré slovenský priemysel výrazne brzdilo. Výkony v dodávke elektriny a plynu boli v júni medziročne nižšie o skoro 15 %.
Celkovému výsledku priemyselnej produkcie pomohol aj pozitívny, takmer 66-percentný rast vo výrobe koksu a ropných produktov, ktorý mal v júni tretí najvýznamnejší vplyv na celkový vývoj priemyslu. Výrazný rast v tomto odvetví pokračoval už piaty mesiac. Vysoký rast v tomto odvetví však súvisí iba s nízkou porovnávacou základňou z minulého roka. Odvetvie je ale v dobrej kondícii, lebo aktuálny výkon bol takmer o 20 % vyšší ako v priemere počas roka 2021 (porovnanie cez bázický index).
Nepriaznivo ovplyvňoval vývoj celého priemyslu aj vyše 22-percentný prepad vo výrobe chemikálií a tiež osempercentný pokles vo výrobe strojov a zariadení.
V súhrne za 1. polrok 2025 priemyselná produkcia medziročne klesla o 1,8 %. Nižší výkon ako v rovnakom období minulého roka vykázalo sedem z celkovo 15 sledovaných odvetví (špeciálnych priemyselných zoskupení). Najvýznamnejšie výsledok ovplyvňoval takmer osempercentný rast vo výrobe dopravných prostriedkov.
jal gra