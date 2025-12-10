< sekcia Ekonomika
Priemyselná produkcia SR v októbri 2025 medziročne klesla o 3,8 %
Zaznamenala už ôsmy pokles počas tohto roka.
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Zotavenie slovenského priemyslu netrvalo dlho. Priemyselná produkcia SR v októbri 2025 medziročne klesla o 3,8 %, čím zaznamenala už ôsmy pokles počas tohto roka. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne (oproti septembru 2025) priemyselná produkcia znížila o 2,5 %. Celkovo z 15 sledovaných odvetví malo medziročne nižší výkon 7 vrátane viacerých kľúčových sektorov slovenského priemyslu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Najpodstatnejší negatívny dosah na priemyselnú produkciu mala výroba dopravných prostriedkov, ktorá sa v októbri medziročne prepadla o 11 %. Bol to najhorší mesačný výsledok od marca 2024, ktorý však mohol byť ovplyvnený vysokou porovnávacou základňou v októbri minulého roka.
Nadol ťahali priemysel naďalej aj výkony v dodávke elektriny a plynu, ktoré sa medziročne znížili o 15,5 %. Výrazné tempo poklesu v tomto odvetví pretrváva od začiatku roka. Tretí najvýznamnejší vplyv na celkový výsledok mala výroba chemikálií a chemických produktov, ktorá s vyše 39-percentným rastom mierne kompenzovala prepad v ostatných odvetviach.
Na štvrtom a piatom mieste z hľadiska vplyvu na celkový priemysel boli opäť odvetvia s negatívnym dosahom. Výroba elektrických zariadení sa znížila o viac ako 8 % a výroba strojov a zariadení klesla o vyše 6 %.
V súhrne za desať mesiacov tohto roka priemyselná produkcia medziročne klesla o 2,4 %. Nižší výkon ako v rovnakom období minulého roka vykázalo 7 z celkovo 15 sledovaných odvetví (špeciálnych priemyselných zoskupení). Najvýznamnejšie výsledok ovplyvňoval takmer 14-percentný pokles v dodávke elektriny a plynu. Priemysel významne brzdil aj vyše 6-percentný pokles vo výrobe kovov a takmer 13-percentné zníženie výroby strojov a zariadení. Takmer trojpercentný rast si udržala výroba dopravných prostriedkov, ktorá zabránila ešte väčšiemu prepadu priemyslu.
