Priemyselná produkcia v auguste 2025 medziročne poklesla o 6,3 %
Celkovo z 15 sledovaných odvetví vykázalo v auguste medziročný pokles výkonu až 12.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Priemyselná produkcia SR v auguste 2025 zrýchlila tempo medziročného poklesu na 6,3 %. Priemysel tak vykázal nižší výkon piaty mesiac po sebe a najhorší výsledok od marca minulého roka. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne (oproti júlu 2025) priemyselná produkcia zvýšila o 0,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Produkcia v tomto kľúčovom odvetví slovenského hospodárstva bola medziročne nižšia už siedmykrát od začiatku roka, jedinou výnimkou bol marec. Na negatívnom výsledku sa podpísalo predovšetkým oslabenie výkonu v prevažnej väčšine priemyselných odvetví. Mierny rast zaznamenali len 3 odvetvia, ktoré však mali na celkový výsledok len minimálny vplyv. Celozávodné dovolenky takisto zásadne neskreslili augustové výsledky, keďže prebiehali približne v rovnakom období ako vlani.
Celkovo z 15 sledovaných odvetví vykázalo v auguste medziročný pokles výkonu až 12. Najpodstatnejší vplyv na priemyselnú produkciu mal viac ako 17-percentný prepad v dodávke elektriny a plynu. Výrazné tempo poklesu v tomto odvetví pretrváva od začiatku roka.
Aj na druhej až šiestej priečke z hľadiska celkového významu boli odvetvia, ktoré slovenský priemysel výrazne brzdili. Druhý mesiac po sebe sa k nim pridala aj kľúčová výroba dopravných prostriedkov s aktuálnym medziročným poklesom na úrovni viac ako 6 %. Výroba áut vykázala medziročne nižšie výkony len tretíkrát v tomto roku, avšak augustový pokles bol najväčší od marca minulého roka.
Celkovému výsledku priemyselnej produkcie len veľmi mierne pomohol takmer 5-percentný rast vo výrobe chemikálií, ktorý mal v auguste až siedmy najvýznamnejší vplyv na celkový vývoj priemyslu. Okrem toho medziročný rast zaznamenala už len ostatná výroba, aktuálne na úrovni takmer 2 %, a výroba potravín s necelým 1-percentným rastom.
V súhrne za prvých osem mesiacov tohto roka priemyselná produkcia medziročne klesla o 2,7 %. Nižší výkon ako v rovnakom období minulého roka vykázalo osem z celkovo 15 sledovaných odvetví (špeciálnych priemyselných zoskupení). Najvýznamnejšie výsledok ovplyvňovali dve odvetvia, ktoré priemysel výrazne ťahali nadol. Brzdil ho takmer 14-percentný pokles v dodávke elektriny a plynu a aj bezmála 8-percentný pokles vo výrobe kovov. Väčšiemu prepadu zabránil takmer 5-percentný rast vo výrobe dopravných prostriedkov.
V súhrne za prvých osem mesiacov tohto roka priemyselná produkcia medziročne klesla o 2,7 %. Nižší výkon ako v rovnakom období minulého roka vykázalo osem z celkovo 15 sledovaných odvetví (špeciálnych priemyselných zoskupení). Najvýznamnejšie výsledok ovplyvňovali dve odvetvia, ktoré priemysel výrazne ťahali nadol. Brzdil ho takmer 14-percentný pokles v dodávke elektriny a plynu a aj bezmála 8-percentný pokles vo výrobe kovov. Väčšiemu prepadu zabránil takmer 5-percentný rast vo výrobe dopravných prostriedkov.