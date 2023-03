Priemyselná produkcia v Číne aj maloobchodné tržby vzrástli

Peking 15. marca (TASR) - Priemyselná produkcia aj maloobchodný predaj v Číne v prvých dvoch mesiacoch roka 2023 vzrástli po tom, ako vláda v Pekingu upustila od svojej politiky nulovej tolerancie ochorenia COVID-19 a ukončila blokády. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.



Podľa oficiálnych údajov čínskeho štatistického úradu sa výkon priemyslu v druhej najväčšej svetovej ekonomike v období január - február 2023 zvýšil medziročne o 2,4 %. To bolo rýchlejšie tempo rastu ako o 1,3 % v decembri. Analytici však predpovedali, že priemyselná produkcia v sledovanom období stúpne o niečo viac, o 2,6 %.



Separátne údaje štatistického úradu zároveň ukázali, že maloobchodné tržby za prvé dva mesiace vyskočili o 3,5 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom po decembrovom poklese o 1,8 %. Tento výsledok sa zhoduje s očakávaniami analytikov. Prispeli k tomu aj oslavy nového lunárneho roka



K zlepšeniu došlo aj pri investíciách do fixných aktív, ktoré v období január až február vzrástli o 5,5 % a prekonali odhady na úrovni 4,5 %, keďže vláda naliala miliardy do výstavby nových železníc a priemyselných parkov.



Čína zvyčajne zverejňuje ekonomické údaje za január a február spoločne, aby zabezpečila, že nebudú skreslené dlhšie trvajúcimi oslavami nového lunárneho roka.