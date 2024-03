Priemyselná produkcia v Číne v januári a vo februári rástla

Peking 18. marca (TASR) - Priemyselná produkcia aj maloobchodný predaj v Číne v období január - február 2024 vzrástli viac, ako ekonómovia odhadovali. To znamená solídny začiatok roka, čo prinieslo určitú úľavu politikom, aj keď slabosť v sektore nehnuteľností naďalej brzdí čínsku ekonomiku a dôveru. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa údajov čínskeho štatistického úradu sa produkcia priemyslu v druhej najväčšej svetovej ekonomike v prvých dvoch mesiacoch 2024 zvýšila o 7 %. To bolo rýchlejšie tempo rastu ako o 6,8 % v decembri a oveľa lepší výsledok ako jeho spomalenie na 5 %, ktoré predpovedali analytici.



Zároveň sa maloobchodné tržby v období január - február 2024 zvýšili o 5,5 %. V tomto prípade sa ich rast spomalil z decembrových 7,4 %, ale prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali, že klesne ešte viac, na 5,2 %.



Ďalšie údaje z Číny v pondelok ukázali, že investície do fixných aktív vzrástli v prvých dvoch mesiacoch roka o 4,2 %, zatiaľ čo ekonómovia predpokladali ich nárast o 3,2 %.



Čínsky štatistický úrad zverejňuje kombinované údaje za prvé dva mesiace každého roka, aby eliminoval deformácie spôsobené posunom načasovania osláv Lunárneho nového roka.



Osemdňový sviatok vo februári priniesol aj solídne oživenie cestovania, čo podporilo príjmy v sektoroch cestovného ruchu a pohostinstva. To viedlo k nárastu výkonu ropných rafinérií o 3 %, aby dokázali uspokojiť silný dopyt po palivách.