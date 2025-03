Priemyselná produkcia v Číne v januári a februári rástla

Peking 17. marca (TASR) - Priemyselná produkcia aj maloobchodný predaj v Číne v prvých dvoch mesiacoch roka 2025 vzrástli. A viac, než sa očakávalo, ale trh s nehnuteľnosťami zostal brzdou ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.



Podľa oficiálnych údajov čínskeho štatistického úradu sa produkcia priemyslu v druhej najväčšej svetovej ekonomike v období január - február 2025 zvýšila medziročne o 5,9 %. To bolo síce pomalšie tempo rastu ako o 6,2 % v decembri, ale prekonalo prognózu analytikov, ktorí očakávali, že klesne na 5,3 %.



Čína spája niektoré údaje z ekonomiky za január a február, keďže termín osláv nového lunárneho roka sa mení a pripadá na jeden z týchto mesiacov.



Maloobchodné tržby v Číne vzrástli v prvých dvoch mesiacoch 2025 medziročne o 4 %, čo bolo viac než ich zvýšenie o 3,7 % v decembri a najviac od vlaňajšieho októbra. Výsledok za január a február bol tiež lepší než očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že tržby stúpnu o 3,8 %. Prispela k tomu vyššia spotreba počas sviatkov.



Aj rast fixných investícií sa v januári a februári zrýchlil na 4,1 % z 3,2 % v roku 2024. Investície do nehnuteľností však medziročne klesli o 9,8 %. Bol to ale menší pokles ako o 10,6 % pred rokom.



Analytici Capital Economics očakávajú, že oživenie v Číne bude v nasledujúcich mesiacoch pokračovať, keďže ho podporia ďalšie stimuly, ktoré predstavitelia vlády načrtli na Národnom ľudovom kongrese minulý týždeň.