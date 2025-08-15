Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. august 2025Meniny má Marcela
< sekcia Ekonomika

Priemyselná produkcia v Číne v júli spomalila rast

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V júni priemyselná produkcia vzrástla o 6,8 %.

Autor TASR
Peking 15. augusta (TASR) - Priemyselná produkcia v Číne rástla v júli najpomalším tempom za posledných osem mesiacov. V medziročnom porovnaní sa zvýšila o 5,7 %, čo bola najnižšia hodnota od novembra 2024. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v piatok zverejnila údaje čínskeho štatistického úradu.

V júni priemyselná produkcia vzrástla o 6,8 %. V júli sa spomalil rast aj tržby v čínskom maloobchode. V medziročnom porovnaní sa zvýšili o 3,7 %, čo bolo najmenej od decembra 2024, po tom, ako v júni vzrástli o 4,8 %. Údaje zvyšujú tlak na vládu v Pekingu, aby zaviedla ďalšie stimuly na oživenie domáceho dopytu.

Dočasné prímerie v obchodnej vojne medzi Čínou a Spojenými štátmi dosiahnuté v polovici mája, ktoré obe strany tento týždeň predĺžili o ďalších 90 dní, zabránilo tomu, aby sa americké clá na čínsky tovar vrátili na extrémne vysokú úroveň. Čínski priemyselní výrobcovia aj maloobchodníci však stále čelia oslabenému dopytu, k čomu prispieva pretrvávajúce kríza na realitnom trhu. Peking nedávno zintenzívnil stimulačné opatrenia a zaviazal sa podporiť domácu spotrebu a obmedziť nadmernú cenovú konkurenciu medzi priemyselnými výrobcami.
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške