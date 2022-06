Priemyselná produkcia v Číne v máji vzrástla,maloobchodné tržby klesli

Peking 15. júna (TASR) - Priemyselná produkcia v Číne v máji nečakane vzrástla. A maloobchodné tržby v druhej najväčšej svetovej ekonomike klesli menej, ako analytici odhadovali, vďaka postupného uvoľňovaniu obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa oficiálnych údajov Národného štatistického úradu sa výkon čínskeho priemyslu v máji zvýšil medziročne o 0,7 % po poklese o 2,9 % v apríli. Ekonómovia však predpovedali Číne aj v máji zníženie priemyselnej produkcie, a to o 0,7 %.



Rast v priemysle bol podporený uvoľnením obmedzení spojených s ochorením COVID-19 a silným globálnym dopytom. Čínsky export rástol v máji dvojciferným tempom, pretože továrne sa reštartovali a logistické problémy sa zmiernili.



Ťažobný sektor viedol v máji s medziročným zvýšením produkcie o 7 %, zatiaľ čo v spracovateľskom priemysle stúpla produkcia len veľmi mierne, o 0,1 %, najmä vďaka výrobe nových energetických vozidiel, ktorá medziročne stúpla o 108,3 %.



Štatistický úrad zároveň informoval, že medziročný pokles maloobchodných tržieb sa minulý mesiac spomalil na 6,7 % z 11,1 % v apríli, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že sa zníži na 7,1 %.



Pokles tržieb však signalizuje, že spotreba je stále slabá v dôsledku pretrvávajúcich prísnych obmedzení spojených s ochorením COVID-19.



Tieto údaje podľa analytikov poukazujú síce na oživenie čínskej ekonomiky v máji, ale len pomalé. Domnievajú sa, že vláda na to pravdepodobne zareaguje poskytnutím ďalších fiškálnych stimulov.



Investície do fixných aktív, hybná sila hospodárskeho rastu, o ktorej politici dúfali, že podporí ekonomiku, sa za prvých päť mesiacov do konca mája zvýšili o 6,2 %. To je väčšie tempo, ako 6 %, ktoré predpovedali analytici, ale spomalenie po ich zvýšení o 6,8 % v prvých štyroch mesiacoch roka.



Predaj nehnuteľností v Číne v máji klesal pomalším tempom, a to 4 %.



Veľkým problémom však zostala zamestnanosť. Miera nezamestnanosti na základe celoštátneho prieskumu klesla v máji na 5,9 % zo 6,1 % v apríli, čo je stále nad vládnym cieľom na rok 2022 pod úrovňou 5,5 %.