Priemyselná produkcia v Číne vzrástla, rast zaostal za očakávaniami

Peking 14. augusta (TASR) - Priemyselná produkcia v Číne pokračovala minulý mesiac v raste, tempo rastu však bolo slabšie, než očakávali trhy. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje čínskeho štatistického úradu.



Produkcia v čínskom priemysle vzrástla v júli oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 4,8 %. To znamená rast štvrtý mesiac po sebe, pričom tempo rastu bolo rovnaké ako v júni.



Napriek tomu vývoj priemyselnej produkcie nesplnil očakávania analytikov. Tí počítali so zrýchlením rastu nad 5 %.



Nezamestnanosť sa podľa štatistického úradu udržala v júli na predchádzajúcej úrovni 5,7 %. Analytici však upozornili, že reálna úroveň nezamestnanosti bude pravdepodobne vyššia.