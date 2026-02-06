< sekcia Ekonomika
Priemyselná produkcia v ČR spomalila koncom minulého roka tempo rastu
Dôvodom slabšieho tempa rastu priemyselnej produkcie je vývoj vo výrobnom sektore a v oblasti produkcie verejnoprospešných podnikov.
Autor TASR
Praha 6. februára (TASR) - Priemyselná produkcia v Česku pokračovala v závere minulého roka v raste, tempo rastu však bolo omnoho slabšie než v predchádzajúcom mesiaci. Na druhej strane, výsledky boli lepšie, než sa očakávalo. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ). Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Priemyselná produkcia vzrástla v decembri medziročne po úprave o počet pracovných dní o 3,8 %. Na porovnanie, v novembri sa zvýšila o 5,7 %. Napriek výraznému spomaleniu rastu však bol vývoj priemyselnej produkcie v Česku lepší, než odhadovali ekonómovia. Tí počítali so spomalením rastu až na 3,2 %.
Dôvodom slabšieho tempa rastu priemyselnej produkcie je vývoj vo výrobnom sektore a v oblasti produkcie verejnoprospešných podnikov. Produkcia vo výrobe vzrástla v decembri medziročne o 4,5 % po novembrovom raste na úrovni 6,4 %. V oblasti verejnoprospešných podnikov zasa produkcia klesla o 2,6 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci v tomto rozsahu zaznamenala rast. Na druhej strane, produkcia v ťažobnom sektore sa v závere minulého roka zotavila a zaznamenala rast o 6,3 %.
Čo sa týka stavebnej produkcie, tá v závere minulého roka tempo rastu spomalila. Zatiaľ čo v novembri zaznamenala rast o 6,2 %, v decembri dosiahol 5,3 %.
Priemyselná produkcia vzrástla v decembri medziročne po úprave o počet pracovných dní o 3,8 %. Na porovnanie, v novembri sa zvýšila o 5,7 %. Napriek výraznému spomaleniu rastu však bol vývoj priemyselnej produkcie v Česku lepší, než odhadovali ekonómovia. Tí počítali so spomalením rastu až na 3,2 %.
Dôvodom slabšieho tempa rastu priemyselnej produkcie je vývoj vo výrobnom sektore a v oblasti produkcie verejnoprospešných podnikov. Produkcia vo výrobe vzrástla v decembri medziročne o 4,5 % po novembrovom raste na úrovni 6,4 %. V oblasti verejnoprospešných podnikov zasa produkcia klesla o 2,6 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci v tomto rozsahu zaznamenala rast. Na druhej strane, produkcia v ťažobnom sektore sa v závere minulého roka zotavila a zaznamenala rast o 6,3 %.
Čo sa týka stavebnej produkcie, tá v závere minulého roka tempo rastu spomalila. Zatiaľ čo v novembri zaznamenala rast o 6,2 %, v decembri dosiahol 5,3 %.