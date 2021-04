Priemyselná produkcia v ČR vo februári klesla

Praha 8. apríla (TASR) - Priemyselná aj stavebná produkcia v Českej republike sa vo februári znížila, ale jej obchodný prebytok vzrástol. Oznámil to vo štvrtok Český štatistický úrad (ČSÚ).



Podľa najnovších údajov ČSÚ sa priemyselná produkcia v susednej krajine po úprave o počet pracovných dní vo februári medziročne znížila o 2,6 % po januárovom náraste o 0,3 %. Ekonómovia pritom odhadovali, že sa tempo jej rastu zrýchli na 0,5 %.



Štatistiky tiež ukázali, že produkcia vo výrobnom sektore vo februári medziročne klesla o 3,1 % a znížila sa aj produkcia ťažobného a banského sektora o 2,9 %, zatiaľ čo produkcia elektriny, plynu, pary a klimatizácia vzrástli o 1,5 %.



V medzimesačnom porovnaní sa česká priemyselná produkcia po očistení od sezónnych vplyvov vo februári znížila o 2 %.



Nové objednávky v českom priemysle však vo februári medziročne vzrástli o 6,7 %.



Aj stavebná produkcia v ČR sa vo februári znížila, a to medziročne o 11 % a medzimesačne o 3 %.



ČSÚ v separátnej správe informoval, že prebytok obchodnej bilancie ČR vzrástol vo februári 2021 na 22,496 miliardy Kč (867,93 milióna eur) z 20,267 miliardy Kč v rovnakom mesiaci minulého roka. Ekonómovia však očakávali ešte vyšší prebytok, a to 25 miliárd Kč.



V medzimesačnom porovnaní však kladné saldo obchodnej bilancie ČR kleslo, keďže v januári bolo na úrovni 25,736 miliardy Kč.



Český export vo februári medziročne stúpol o 3,8 % a import o 3,3 %.



V medzimesačnom porovnaní sa sezónne upravený vývoz vo februári znížil o 0,8 %, zatiaľ čo dovoz sa zvýšil o 0,4 %.



(1 EUR = 25,919 CZK)