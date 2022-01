Priemyselná produkcia v EÚ aj v EÚ v novembri medzimesačne vzrástla

Luxemburg 12. januára (TASR) - Priemyselná produkcia v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) v novembri medzimesačne vzrástla. Ale v medziročnom porovnaní klesla, k čomu prispeli pretrvávajúce problémy s dodávkami komponentov aj surovín. Ukázali to v stredu údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.



Z prvého odhadu Eurostatu vyplýva, že v novembri 2021 sa produkcia priemyslu po očistení od sezónnych vplyvov zvýšila oproti októbru o 2,3 % v eurozóne a o 2,5 % v celej EÚ. Ekonómovia pritom odhadovali, že výkon priemyslu v eurozóne v novembri stúpne medzimesačne len o 0,5 %.



V októbri 2021 pritom priemyselná produkcia medzimesačne klesla, a to v eurozóne o 1,3 % a v EÚ o 0,8 %.



V medziročnom porovnaní sa v novembri 2021 priemyselná produkcia znížila v eurozóne o 1,5 % a v EÚ zostala nezmenená.



K medzimesačnému nárastu priemyselnej produkcie v eurozóne prispelo v novembri 2021 zvýšenie výroby tovarov krátkodobej spotreby o 3,2 %, kapitálových tovarov o 1,5 %, energií o 1,2 % a polotovarov o 0,9 %, zatiaľ čo výroba tovarov dlhodobej spotreby klesla o 0,2 %.



V EÚ vzrástla výroba tovarov krátkodobej spotreby v sledovanom období o 3 %, kapitálových tovarov o 2,3 %, polotovarov o 1,4 %, energií o 0,9 % a tovarov dlhodobej spotreby o 0,1 %.



Spomedzi členských štátov EÚ, ktorých novembrové údaje mal Eurostat k dispozícii, najväčší medzimesačný nárast produkcie zaznamenali v Írsku (37,3 %), Poľsku (5,9 %) a v Česku (4,8 %). Naopak, najstrmší pokles evidovali v Belgicku (-4,4 %), na Malte (-3,7 %) a v Luxembursku (-2,3 %).



V medziročnom porovnaní sa v novembri 2021 v eurozóne najviac znížila výroba kapitálových produktov, a to o 9,8 %, zatiaľ čo výroba polotovarov vzrástla o 1,9 %, energií o 3,7 %, tovarov dlhodobej spotreby o 4,4 % a tovarov krátkodobej spotreby o 6,1 %.



V EÚ klesla produkcia kapitálových tovarov o 8,2 %, ale výroba polotovarov stúpla o 2,8 %, tovarov dlhodobej spotreby o 4,9 %, energií o 6,7 % a tovarov krátkodobej spotreby o 7,3 %.



Spomedzi štátov EÚ najväčší medziročný pokles produkcie vykázali Írsko (-30,4 %), Malta (-7,8 %), Nemecko a Luxembursko (v oboch -2,5 %). Najvyšší rast nahlásili Litva (17 %), Poľsko (15,3 %) a Bulharsko (13,3 %).



Na Slovensku sa produkcia priemyslu v novembri medzimesačne zvýšila o 3,5 % a medziročne o 4,3 %.