Priemyselná produkcia v eurozóne klesla v marci najviac za takmer rok

Luxemburg 13. mája (TASR) - Po februárovom raste zaznamenala priemyselná produkcia v eurozóne v marci pokles o takmer 2 %. To predstavuje najvýraznejší pokles priemyselnej výroby v menovom bloku za takmer rok, pričom z jednotlivých členských štátov klesla produkcia najviac na Slovensku. TASR o tom informuje na základe údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat.



Priemyselná výroba v eurozóne po úprave o sezónne vplyvy klesla v marci oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,8 % po tom, ako vo februári zaznamenala rast o 0,5 %. Pod výrazné zníženie produkcie sa podpísala najmä vojna na Ukrajine. Napriek tomu je marcový výsledok lepší, než sa čakalo, keďže analytici očakávali pokles o 2 %.



Z najväčších ekonomík eurozóny klesla priemyselná výroba najvýraznejšie v Nemecku, kde pokles dosiahol 5 %. Vo Francúzsku sa priemyselná výroba znížila o 0,5 % a v Španielsku o 1,8 %.



Pokles po februárovom raste zaznamenala aj priemyselná produkcia v celej Európskej únii. Zatiaľ čo vo februári medzimesačne vzrástla o 0,6 %, v marci klesla o 1,2 %.



V medziročnom porovnaní zaznamenala priemyselná produkcia v eurozóne pokles o 0,8 %. Naopak, v celej EÚ sa zvýšila, a to o 0,7 %.



Z jednotlivých členských štátov EÚ, ktorých údaje sú k dispozícii, najvýraznejšie klesla priemyselná produkcia na Slovensku, a to v medzimesačnom aj medziročnom porovnaní. Ako ukázali údaje Eurostatu, v porovnaní s februárom klesla priemyselná výroba na Slovensku v marci o 5,3 %. Nasledovali Nemecko (-5 %) a Luxembursko (-3,9 %). Naopak, najvyšší rast zaznamenali Litva (11,3 %), Estónsko (5,1 %) a Bulharsko s Gréckom, pričom v obidvoch prípadoch rast dosiahol 5 %.



V medziročnom porovnaní klesla najviac priemyselná produkcia opäť Na Slovensku, konkrétne o 7,3 %. Nasledovalo Írsko s poklesom o 5,5 % a Nemecko (-4,1 %). Najviac vzrástla v Litve (25,9 %), Bulharsku (19,1 %) a Poľsku (17,4 %).