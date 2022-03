Priemyselná produkcia v eurozóne na začiatku roka stagnovala

Luxemburg 15. marca (TASR) - Po raste o vyše 1 % v závere minulého roka priemyselná produkcia v eurozóne na začiatku roka 2022 stagnovala. Zaostala tak za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s miernym rastom. TASR o tom informuje na základe údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat a správ portálov RTTNews a tradingeconomics.



Produkcia v priemysle eurozóny zotrvala v januári na decembrovej úrovni. V decembri zaznamenala medzimesačný rast o 1,3 %, čo síce znamenalo výrazné spomalenie v porovnaní s novembrovým tempom rastu na úrovni 2,5 %, bol to však druhý najvýraznejší rast za posledný rok.



V širšej Európskej únii vzrástla produkcia v priemysle v januári o 0,4 %. Aj v tomto prípade sa tempo rastu spomalilo, keď v decembri rast dosiahol 1 %.



Januárový vývoj v eurozóne mierne zaostal za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali so spomalením rastu na 0,1 %. Priemyselnú produkciu na začiatku roka do veľkej miery ovplyvnil nový variant nového koronavírusu omikron a pokračujúce problémy v dodávateľskom reťazci.



Na jednej strane rástla produkcia tovarov krátkodobej spotreby (3,1 %), rast v tejto oblasti však zmazal pokles produkcie v ďalších oblastiach. Klesla produkcia medziproduktov (o 0,3 %), energií (0,3 %), tovarov dlhodobej spotreby (0,5 %) a pokles zaznamenala aj produkcia v prípade kapitálových tovarov, konkrétne o 2,4 %.



V medziročnom porovnaní produkcia v priemysle eurozóny klesla v januári o 1,3 %. V EÚ zaznamenala rast o 0,4 %.



Spomedzi členských štátov EÚ medzimesačne najviac rástla priemyselná produkcia v Rakúsku (6,2 %), Česku (3,1 %) a Poľsku, kde sa zvýšila o 3 %. Najvýraznejší pokles zasa zaznamenala v Estónsku (-6,1 %), Portugalsku (-5 %) a Grécku (-4,1 %).



V medziročnom porovnaní najviac rástla priemyselná produkcia v Litve (24,7 %), Rakúsku (17,3 %) a Poľsku (16,6 %). Najväčší pokles zaznamenali Írsko (-20 %), Portugalsko (-4,2 %) a Malta, kde priemyselná produkcia klesla o 3,8 %.