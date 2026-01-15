< sekcia Ekonomika
Priemyselná produkcia v eurozóne pokračovala v stabilnom raste
Priemyselná produkcia v menovej únii vzrástla v novembri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,7 %.
Autor TASR
Luxemburg 15. januára (TASR) - Priemyselná produkcia v eurozóne pokračovala v novembri v stabilnom tempe rastu, pričom vykázala rast tretí mesiac v rade. Uviedol to vo štvrtok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Priemyselná produkcia v menovej únii vzrástla v novembri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,7 %. To je rovnaké tempo rastu ako v októbri. V celej Európskej únii sa produkcia v priemysle zvýšila v novembri medzimesačne o 0,2 %. Aj v tomto prípade bolo tempo rastu rovnaké ako v októbri.
V medziročnom porovnaní sa priemyselná produkcia v eurozóne zvýšila v novembri o 2,5 % po 1,7-percentnom raste v októbri. V širšej EÚ rast predstavoval 2,2 %.
Za pokračovaním rastu v eurozóne je najmä produkcia kapitálových tovarov a polotovarov. Ich rast vykompenzoval pokles produkcie v oblasti energií a spotrebného tovaru.
Produkcia polotovarov sa zvýšila medzimesačne o 0,3 % a kapitálových tovarov o 2,8 %. Produkcia tovarov dlhodobej a krátkodobej spotreby klesla o 1,3 % a 0,6 % a produkcia energií zaznamenala pokles o 2,2 %.
Z jednotlivých štátov Európskej únie zaznamenali najvýraznejší rast priemyselnej produkcie v medzimesačnom porovnaní Estónsko (6 %), Litva (5,8 %) a Česko, kde rast dosiahol 2,3 %. Najprudší pokles zasa vykázali Luxembursko (-7,3 %), Dánsko (-5,1 %) a Portugalsko (-3 %). Priemyselná produkcia na Slovensku sa zvýšila o 0,9 %.
V medziročnom porovnaní rástla priemyselná výroba najvýraznejšie v Írsku (10,6 %), na Cypre (10,5 %) a v Chorvátsku (8,8 %). Najväčší pokles zaznamenali Bulharsko (-9,3 %), potom Malta (-8,2 %) a Maďarsko, kde klesla o 5,5 %. Na Slovensku sa znížila o 4,5 %.
