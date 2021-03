Priemyselná produkcia v eurozóne sa v januári vrátila k rastu

Luxemburg 12. marca (TASR) - Po decembrovom medzimesačnom poklese sa priemyselná produkcia v eurozóne vrátila na začiatku tohto roka k rastu. Lepšie výsledky zaznamenala aj celá Európska únia, ktorá rovnako vykázala v januári rast priemyselnej výroby, zatiaľ čo v decembri stagnovala. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat.



Priemyselná produkcia v eurozóne upravená o sezónne vplyvy vzrástla v januári medzimesačne o 0,8 % a v celej Európskej únii o 0,7 %. V decembri v menovom bloku klesla o 0,1 % a v EÚ stagnovala.



V medziročnom porovnaní sa priemyselná produkcia v eurozóne zvýšila v januári o 0,1 %. V širšej EÚ rast dosiahol 0,3 %.



Najvýraznejšie sa pod medzimesačný vývoj priemyselnej produkcie v eurozóne podpísala produkcia tovarov dlhodobej spotreby. Tá sa zvýšila o 0,8 %. Výrazne rástla aj produkcia tovarov krátkodobej spotreby, a to o 0,6 %.



V medziročnom porovnaní najvýraznejší rast zaznamenala produkcia polotovarov a tovarov dlhodobej spotreby. V prvom prípade rast dosiahol 1,8 %, v druhom 1,6 %.



Z jednotlivých členských štátov EÚ sa priemyselná produkcia v januári najviac medzimesačne zvýšila v Luxembursku (3,8 %), Grécku a Francúzsku (v obidvoch o 3,4 %) a Belgicku, kde rast dosiahol 3,1 %. Rástla aj na Slovensku, a to o 0,7 %.



Naopak, najvýraznejší pokles zaznamenali Estónsko a Lotyšsko, kde v obidvoch prípadoch produkcia v priemysle klesla o 1,5 %. Za nimi nasledovalo Portugalsko s poklesom o 1,3 % a Španielsko, kde priemyselná výroba klesla o 0,7 %.



Oproti januáru minulého roka sa priemyselná produkcia zvýšila najviac v Írsku (27,5 %), Litve (11,8 %) a v Poľsku (5,6 %). Najväčší pokles zaznamenali Portugalsko, Malta a Slovensko. V Portugalsku klesla priemyselná výroba o 6,5 %, na Malte o 6,2 % a na Slovensku o 4 %.