Priemyselná produkcia v eurozóne sa v auguste vrátila k poklesu
Podľa prvého odhadu Eurostatu sa priemyselná produkcia v eurozóne upravená o sezónne vplyvy znížila v auguste oproti júlu o 1,2 %.
Autor TASR
Luxemburg 15. októbra (TASR) - Priemyselná produkcia v eurozóne sa po júlovom zotavení vrátila v auguste k poklesu, keď najvýraznejšie klesla produkcia kapitálových tovarov. Pokles však zaznamenala produkcia aj v ďalších kategóriách. Jedinou, kde vykázala rast, bola produkcia tovarov krátkodobej spotreby. TASR o tom informuje na základe údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat.
Podľa prvého odhadu Eurostatu sa priemyselná produkcia v eurozóne upravená o sezónne vplyvy znížila v auguste oproti júlu o 1,2 %. Na porovnanie, v júli sa medzimesačne zvýšila o 0,5 %, výraznejšie, než ukazoval predbežný odhad, podľa ktorého produkcia v priemysle eurozóny vzrástla o 0,3 %.
Najvýraznejšie klesla produkcia v oblasti kapitálových tovarov, a to o 2,2 %. Produkcia tovarov dlhodobej spotreby klesla o 1,6 % a napríklad energií o 0,6 %. Vzrástla iba produkcia tovarov krátkodobej spotreby, aj to iba o 0,1 %.
Pokles vykázala aj priemyselná produkcia v rámci celej Európskej únie, konkrétne o 1 %. V júli oproti júnu vzrástla o 0,4 %, zatiaľ čo rýchly odhad poukazoval na rast o 0,2 %.
V medziročnom porovnaní sa priemyselná produkcia zvýšila v eurozóne o 1,1 %. Rovnakým tempom vzrástla aj v celej EÚ.
Z jednotlivých štátov EÚ, ktorých údaje sú k dispozícii, zaznamenala v auguste najvýraznejší medzimesačný pokles priemyselná produkcia v Nemecku (-5,2 %), Grécku (-4,5 %) a Rakúsku (-3,1 %). Naopak, najprudší rast vykázali Írsko (9,8 %), Luxembursko (4,8 %) a Švédsko s rastom o 3,6 %. Na Slovensku zaznamenala priemyselná produkcia v auguste nulový medzimesačný rast.
V medziročnom porovnaní sa priemyselná produkcia v EÚ najvýraznejšie znížila v Bulharsku (-8,6 %), na Slovensku (-6,3 %) a v Dánsku (-5 %). Najprudšie vzrástla opäť v Írsku (28,6 %), Luxembursku (9,5 %) a vo Švédsku. Tam sa zvýšila o 8,3 %.
