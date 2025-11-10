< sekcia Ekonomika
Priemyselná produkcia v Holandsku v septembri prudkovzrástla
Produkcia v holandskom priemysle vzrástla v septembri oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 2,1 % po tom, čo v predchádzajúcom mesiaci stagnovala.
Autor TASR
Amsterdam 10. novembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Holandsku zaznamenala v septembri medziročný rast, prvý za posledné štyri mesiace a zároveň najprudší za 2,5 roka. Vzrástla aj v medzimesačnom porovnaní, tempo rastu sa však v tomto prípade prudko spomalilo. Údaje holandského štatistického úradu zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Produkcia v holandskom priemysle vzrástla v septembri oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 2,1 % po tom, čo v predchádzajúcom mesiaci stagnovala. Je to prvý rast od mája a zároveň najvýraznejší od marca 2023, v ktorom produkcia vzrástla o 4,3 %.
Zvýšila sa vo väčšine priemyselných sektorov, najmä v oblasti strojov a zariadení, ale aj v prípade výroby plastov. Naopak, v chemickom priemysle zaznamenala pokles.
Na medzimesačnej báze vzrástla priemyselná produkcia v Holandsku v septembri o 0,1 %. To znamená prudké spomalenie tempa rastu, keďže v auguste sa oproti júlu zvýšila o 2 %.
Produkcia v holandskom priemysle vzrástla v septembri oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 2,1 % po tom, čo v predchádzajúcom mesiaci stagnovala. Je to prvý rast od mája a zároveň najvýraznejší od marca 2023, v ktorom produkcia vzrástla o 4,3 %.
Zvýšila sa vo väčšine priemyselných sektorov, najmä v oblasti strojov a zariadení, ale aj v prípade výroby plastov. Naopak, v chemickom priemysle zaznamenala pokles.
Na medzimesačnej báze vzrástla priemyselná produkcia v Holandsku v septembri o 0,1 %. To znamená prudké spomalenie tempa rastu, keďže v auguste sa oproti júlu zvýšila o 2 %.