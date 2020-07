Írska priemyselná produkcia klesla v máji najviac za rok a pol

Dublin 6. júla (TASR) – Priemyselná produkcia v Írsku klesla v máji o vyše 11 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles za takmer jeden a pol roka. Vývoj v priemysle ovplyvnila kríza spojená so šírením nového koronavírusu, ktorá obmedzila ekonomickú aktivitu. Uviedol to v pondelok írsky štatistický úrad.



Írska priemyselná produkcia klesla v máji v medziročnom porovnaní o 11,3 %. To je najvýraznejší pokles priemyselnej výroby od decembra 2018. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zaznamenala produkcia v írskom priemysle pokles o 9,8 %.



Pod májový vývoj sa výrazne podpísal výrobný sektor. V tejto oblasti klesla produkcia v danom mesiaci medziročne o 11,6 %. To znamená podstatne horší výsledok než v apríli, keď produkcia vo výrobnom sektore klesla o 4,6 %.