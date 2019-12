Priemyselná produkcia v Írsku v októbri klesla

Dublin 5. decembra (TASR) - Po troch mesiacoch rastu priemyselná produkcia Írska v októbri opäť klesla. Ukázali to vo štvrtok údaje írskeho štatistického úradu.



Priemyselná produkcia klesla v októbri oproti septembru o 0,1 %. V septembri zaznamenala medzimesačný rast o 8,7 %.



Ovplyvnil to najmä výrobný sektor. Produkcia v rámci tohto sektora zaznamenala v októbri pokles o 0,3 % po 9,1-percentnom raste v septembri. Októbrový pokles bol prvý od júna.



Na medziročnej báze sa priemyselná produkcia vyvíjala priaznivejšie. Vzrástla o 5,4 % po 4,3-percentnom raste v septembri. Opäť to ovplyvnila produkcia vo výrobnom sektore. Zatiaľ čo v septembri vzrástla o 3,9 %, v októbri rast dosiahol 5,1 %.