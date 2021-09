Pokles priemyselnej produkcie v Japonsku v auguste sa výrazne zrýchlil

Tokio 30. septembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Japonsku klesla v auguste druhý mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo na viac než dvojnásobok. Dôvodom sú problémy spojené s nedostatkom čipov a šírením delta variantu nového koronavírusu. Uviedlo to vo štvrtok japonské ministerstvo hospodárstva, obchodu a priemyslu, ktoré zverejnilo predbežné údaje.



Japonská priemyselná produkcia klesla v auguste oproti predchádzajúcemu mesiacu o 3,2 %. V júli pokles predstavoval 1,5 %. Údaj za august výrazne zaostal aj za očakávaniami trhov, ktoré počítali so zmiernením poklesu na 0,5 %.



Najvýraznejšie celkovú produkciu v priemysle ovplyvnila situácia v automobilovom sektore, ktorý zápasí s nedostatkom polovodičov a iných komponentov, ako aj s obmedzovaním produkcie pre nové prípady infekcie novým koronavírusom.



Na medziročnej báze sa priemyselná produkcia v Japonsku v auguste zvýšila o 9,3 %. Aj v tomto prípade boli výsledky oproti vývoju v júli horšie, keď v júli priemyselná produkcia medziročne vzrástla o 11,6 %. Na druhej strane, augustový výsledok prekonal očakávania, keďže analytici počítali so spomalením rastu až na 8 %.