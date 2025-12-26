< sekcia Ekonomika
Priemyselná produkcia v Japonsku klesla najprudšie za viac než rok
Novembrové tempo poklesu priemyselnej produkcie je zároveň najvýraznejšie od augusta 2024, v ktorom klesla o 3,3 %.
Autor TASR
Tokio 26. decembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Japonsku sa po dvoch rastových mesiacoch vrátila v novembri k poklesu, pričom jeho tempo bolo najvýraznejšie za viac než rok. Poukázali na to tento týždeň zverejnené predbežné údaje japonského ministerstva obchodu a priemyslu. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Produkcia v japonskom priemysle klesla v novembri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 2,6 % po októbrovom raste o 1,5 %. Výsledky sú horšie aj v porovnaní s očakávaniami. Ekonómovia počítali s návratom k poklesu, čakali však, že dosiahne 2 %.
Novembrové tempo poklesu priemyselnej produkcie je zároveň najvýraznejšie od augusta 2024, v ktorom klesla o 3,3 %. Ako jeden z dôvodov ministerstvo uviedlo slabší zahraničný dopyt v závere roka.
Najvýraznejšie sa znížila produkcia elektrických strojov a informačných a komunikačných elektronických zariadení, kde pokles dosiahol 10,1 %. Výrazne sa znížila aj produkcia automobilov a spracovaných kovov. V prvom prípade pokles dosiahol 6,6 % a v druhom 6,4 %.
Medziročne zaznamenala priemyselná produkcia v Japonsku pokles o 2,1 % oproti 1,6-percentnému rastu v predchádzajúcom mesiaci. Aj v tomto prípade je to prvý pokles po dvoch predchádzajúcich mesiacoch rastu, pričom tempo poklesu bolo najvýraznejšie od mája tohto roka, v ktorom produkcia v japonskom priemysle klesla o 2,4 %.
