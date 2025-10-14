Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Priemyselná produkcia v Maďarsku klesla najprudšie za šesť mesiacov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Po úprave o počet pracovných dní sa priemyselná výroba v Maďarsku znížila v auguste o 4,6 %. Aj v tomto prípade sú spresnené údaje v súlade s predbežným odhadom.

Budapešť 14. októbra (TASR) - Priemyselná produkcia v Maďarsku výrazne zrýchlila v auguste tempo poklesu, ktoré bolo zároveň najprudšie za posledných šesť mesiacov. Uviedol to v utorok maďarský štatistický úrad, ktorý potvrdil predbežný odhad zo začiatku mesiaca. Informoval o tom server RTTNews.

Produkcia v maďarskom priemysle klesla v auguste medziročne o 7,3 %. To je podstatne výraznejší pokles než za júl, v ktorom sa produkcia znížila o 1 %. Spresnené výsledky potvrdzujú odhad zo začiatku minulého týždňa a zároveň predstavujú najvýraznejší pokles priemyselnej produkcie v Maďarsku od februára. Vtedy produkcia klesla o 8 %.

Z jednotlivých sektorov sa pod nepriaznivý vývoj za mesiac august podpísal najmä výrobný sektor, ktorý sa na celkovej priemyselnej produkcii v krajine podieľa 95 %. Produkcia v tomto segmente klesla medziročne o 7,4 %. Výrazne však klesla aj produkcia v ťažobnom sektore, konkrétne o 9,2 %, ako aj v oblasti energetiky. Tu zaznamenala pokles o 8,9 %.

Medzimesačne klesla priemyselná produkcia v Maďarsku o 2,3 %. To je výrazný obrat v porovnaní s vývojom v júli, v ktorom sa produkcia v priemysle oproti júnu zvýšila o 1,9 %.
