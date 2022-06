Tempo priemyselnej produkcie v Maďarsku aj v apríli spomaľovalo

Budapešť 8. júna (TASR) - Priemyselná produkcia v Maďarsku pokračovala v apríli v spomaľovaní tempa rastu, štvrtý mesiac po sebe. Aprílový vývoj tak zaostal za očakávaniami, keďže ekonómovia počítali so zrýchlením rastu. Na druhej strane, je to šiesty mesiac v rade, keď priemyselná produkcia v Maďarsku rástla. Informoval o tom server tradingeconomics.



Maďarský štatistický úrad v stredu v rámci predbežných údajov uviedol, že priemyselná výroba v Maďarsku vzrástla v apríli medziročne o 3,1 % po 3,6-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Analytici počítali so zrýchlením tempa rastu na 5,3 %.



K rastu priemyselnej produkcie prispeli takmer všetky oblasti výrobného sektora. Rast zaznamenala produkcia elektronických a optických výrobkov, ako aj potravín, nápojov a tabakových produktov. Klesla iba produkcia dopravných zariadení, dôvodom bol nedostatok čipov a iných komponentov.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom priemyselná výroba upravená o sezónne vplyvy a počet pracovných dní v apríli klesla o 1,6 %. Tempo poklesu sa tak výrazne zrýchlilo, keď v marci produkcia v priemysle klesla o 0,2 %.