Priemyselná produkcia v Maďarsku rástla v marci najprudšie za 3,5 roka
Marcové zotavenie sa odrazilo aj na vývoji za celý 1. štvrťrok.
Autor TASR
Budapešť 6. mája (TASR) - Priemyselná produkcia v Maďarsku sa po prvých dvoch slabých mesiacoch tohto roka v marci výrazne zotavila, pričom vykázala najprudší rast za 3,5 roka. Poukázali na to v stredu zverejnené predbežné údaje maďarského štatistického úradu, ktoré priniesol portál tradingeconomics.
Produkcia v maďarskom priemysle vzrástla v marci medziročne o 6,7 %. V prvých dvoch mesiacoch klesla, konkrétne v januári o 2,5 % a vo februári o 1,5 %. Marcové zotavenie bolo výrazné, predstavovalo najprudší rast priemyselnej produkcie od septembra 2022.
Prispel k tomu vývoj naprieč viacerými sektormi hospodárstva. Rástla produkcia elektrospotrebičov, optických produktov, ale zvýšila sa aj výroba potravín, nealkoholických nápojov a tabakových produktov.
Marcové zotavenie sa odrazilo aj na vývoji za celý 1. štvrťrok. Za obdobie od januára do konca marca sa produkcia v maďarskom priemysle zvýšila medziročne o 1 %.
Rast zaznamenala priemyselná produkcia v Maďarsku aj po úprave o sezónne vplyvy a počet pracovných dní. V tomto prípade rast predstavoval v marci 3,1 %. Na porovnanie, v predchádzajúcom mesiaci vykázala upravená produkcia pokles o 1,8 %.
