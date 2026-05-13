< sekcia Ekonomika
Priemyselná produkcia v Maďarsku rástla v marci najprudšie za 3,5 roka
Marcové zotavenie sa odrazilo aj na vývoji za celý 1. štvrťrok. Za obdobie od januára do konca marca sa produkcia v maďarskom priemysle zvýšila medziročne o 1 %.
Autor TASR
Budapešť 13. mája (TASR) - Priemyselná produkcia v Maďarsku zaznamenala v marci výrazné zotavenie po tom, ako v prvých dvoch mesiacoch roka vykázala pokles. Tempo rastu pritom dosiahlo najvyššiu úroveň za 3,5 roka. Uviedol to v stredu maďarský štatistický úrad, ktorý zverejnil spresnené údaje. Tie potvrdili predbežný odhad zo začiatku mája. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Produkcia v maďarskom priemysle vzrástla v marci medziročne o 6,7 % po 0,9-percentnom poklese v mesiaci február. Pokles za február bol miernejší, než štatistici uviedli v predbežnom odhade, ktorý poukazoval na pokles o 1,5 %. Na druhej strane, januárový pokles bol po revízii údajov výraznejší. Pôvodne štatistici uvádzali pokles o 2,5 %, po revízii ho však stanovili na 3,5 %.
Marcové zotavenie predstavuje najvýraznejší rast priemyselnej produkcie v Maďarsku od septembra 2022. Výrazne ho ovplyvnil výrobný sektor, kde sa produkcia zvýšila medziročne o 7 %, zatiaľ čo vo februári klesla o 0,3 %. Zvýšila sa však aj produkcia v ťažobnom sektore.
Marcové zotavenie sa odrazilo aj na vývoji za celý 1. štvrťrok. Za obdobie od januára do konca marca sa produkcia v maďarskom priemysle zvýšila medziročne o 1 %.
Produkcia v maďarskom priemysle vzrástla v marci medziročne o 6,7 % po 0,9-percentnom poklese v mesiaci február. Pokles za február bol miernejší, než štatistici uviedli v predbežnom odhade, ktorý poukazoval na pokles o 1,5 %. Na druhej strane, januárový pokles bol po revízii údajov výraznejší. Pôvodne štatistici uvádzali pokles o 2,5 %, po revízii ho však stanovili na 3,5 %.
Marcové zotavenie predstavuje najvýraznejší rast priemyselnej produkcie v Maďarsku od septembra 2022. Výrazne ho ovplyvnil výrobný sektor, kde sa produkcia zvýšila medziročne o 7 %, zatiaľ čo vo februári klesla o 0,3 %. Zvýšila sa však aj produkcia v ťažobnom sektore.
Marcové zotavenie sa odrazilo aj na vývoji za celý 1. štvrťrok. Za obdobie od januára do konca marca sa produkcia v maďarskom priemysle zvýšila medziročne o 1 %.