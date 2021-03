Priemyselná produkcia v Maďarsku sa na začiatku roka vrátila k poklesu

Budapešť 5. marca (TASR) - Priemyselná produkcia v Maďarsku zaznamenala na začiatku roka prvý pokles za päť mesiacov, ktorý bol omnoho výraznejší, než sa čakalo. Podpísal sa pod to najmä pokles produkcie dopravných zariadení a potravín. Uviedol to v piatok maďarský štatistický úrad.



Priemyselná produkcia klesla v januári medziročne o 6,7 %, zatiaľ čo v poslednom mesiaci minulého roka zaznamenala rast na úrovni 5,8 %. Bol to prvý pokles od augusta minulého roka. Ekonómovia s poklesom počítali, očakávali však, že dosiahne maximálne 4 %. Po úprave o počet pracovných dní klesla priemyselná výroba o 2,8 %, zatiaľ čo v decembri sa o 1 % zvýšila.



Pokles výroby zaznamenalo Maďarsko najmä v oblasti dopravných zariadení, ďalej potravinových produktov, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov. Naopak, zvýšila sa výroba elektronických a optických produktov, dodal štatistický úrad.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa priemyselná produkcia upravená o sezónne vplyvy v Maďarsku v januári mierne zotavila. Zatiaľ čo v decembri zaznamenala medzimesačný pokles o 2,7 %, v januári o 0,2 % vzrástla.