Priemyselná produkcia v Maďarsku výrazne spomalila tempo poklesu
Autor TASR
Budapešť 12. septembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Maďarsku pokračovala v júli v poklese, už štvrtý mesiac po sebe, tempo poklesu sa však výrazne spomalilo. Uviedol to v piatok maďarský štatistický úrad, ktorý zverejnil aktualizované údaje. Tie potvrdili predbežný odhad. Informovala o tom agentúra DPA.
Podľa štatistikov v júli klesla priemyselná produkcia medziročne po úprave o počet pracovných dní o 1 %. Štatistický úrad tak potvrdil predbežný odhad zo začiatku septembra. V júni pokles predstavoval 4,9 %.
Výrazne sa pod zmiernenie poklesu celkovej produkcie v maďarskom priemysle podpísal kľúčový výrobný sektor. Produkcia v rámci tohto sektora síce opäť klesla, pokles bol však podstatne slabší. Dosiahol 0,5 %, zatiaľ čo v júni to bolo o 5,3 %.
Ešte výraznejšie klesla produkcia v ťažobnom a energetickom sektore, tie však tvoria výrazne menší podiel z celkového maďarského priemyslu než výroba. Produkcia v ťažobnom sektore klesla v júli o 8,5 % a produkcia v energetickom sektore o 7,2 %.
Oproti júnu sa produkcia v maďarskom priemysle zotavila, keď zaznamenala rast o 2 %. V júni oproti máju o 1,2 % klesla.
