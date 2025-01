Priemyselná produkcia v Nemecku rástla v novembri viac, než sa čakalo

Wiesbaden 9. januára (TASR) - Priemyselná produkcia v Nemecku v novembri minulého roka vzrástla, pričom tempo rastu bolo trojnásobne vyššie, než sa čakalo. Údaje, ktoré zverejnil vo štvrtok nemecký štatistický úrad Destatis, priniesol portál tradingeconomics.



Priemyselná produkcia sa v novembri zvýšila oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,5 % po nahor revidovanom októbrovom raste na úrovni 0,4 %. Rast výrazne prekročil očakávania analytikov, ktorí počítali s tým, že v novembri vzrastie produkcia v nemeckom priemysle iba o 0,5 %.



Pod nečakane vysoký rast sa podpísalo viacero sektorov, najmä však výroba lodí, lietadiel, vlakov a vojenských vozidiel, kde rast produkcie dosiahol 11,4 %. Produkcia v energetickom sektore vzrástla o 5,6 % a v stavebníctve o 2,1 %.



Produkcia kapitálových tovarov sa zvýšila o 1,4 % a spotrebných tovarov o 0,9 %. Rástla aj produkcia polotovarov, a to o 0,5 %.



V medziročnom porovnaní pokračovala priemyselná výroba v Nemecku v poklese, tempo poklesu sa však zmiernilo. Zatiaľ čo v októbri klesla o 4,2 %, v novembri pokles predstavoval 2,8 %.



Export Nemecka v novembri vzrástol nad očakávania, potiahli ho krajiny mimo EÚ



Export Nemecka zaznamenal v novembri o niečo výraznejší rast, než očakávali ekonómovia. Prispel k tomu najmä dopyt krajín mimo Európskej únie. Najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Vývoz Nemecka vzrástol v novembri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 2,1 % na 127,3 miliardy eur a mierne tak prekonal očakávania analytikov oslovených agentúrou Reuters. Tí počítali s rastom o 2 %. Na porovnanie, v októbri sa vývoz znížil o 2,9 %.



Bol to prvý rast za tri mesiace, k čomu do veľkej miery prispeli krajiny mimo Európskej únie. Export Nemecka do týchto štátov vzrástol medzimesačne o 6,9 %, naopak, do ostatných krajín EÚ klesol, a to o 1,7 %. V rámci EÚ výraznejšie klesol vývoz do štátov eurozóny. Do krajín menovej únie sa export Nemecka znížil o 2,1 %, do štátov EÚ, ktoré nie sú v eurozóne, o 0,7 %.



Z jednotlivých štátov zaznamenal nemecký export vysoký rast do USA, a to o 14,5 %. Ešte výraznejšie vzrástol vývoz do Ruska, konkrétne o 21 %. Naopak, do Číny sa export znížil. Pokles dosiahol 4,2 %.



Za 11 mesiacov roka 2024 dosiahol export Nemecka 1,4 bilióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje pokles o 1,4 %.