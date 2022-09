Priemyselná produkcia v Nemecku sa v júli vrátila k poklesu

Wiesbaden 7. septembra (TASR) - Po júnovom nečakanom raste sa priemyselná produkcia v Nemecku v júli vrátila k poklesu, jeho tempo však bolo miernejšie, než sa očakávalo. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis. Informovali o tom servery RTTNews a tradingeconomics.



Produkcia v nemeckom priemysle klesla v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 0,3 %. V júni sa priemyselná produkcia zvýšila po revízii smerom nahor o 0,8 %. Napriek poklesu sú však júlové údaje do veľkej miery pozitívne, keďže analytici počítali s poklesom na úrovni 0,5 %.



Najvýraznejšie klesla produkcia spotrebného tovaru, kde pokles dosiahol 2,4 %. V rámci tejto oblasti vývoj ovplyvnila najmä produkcia tovarov krátkodobej spotreby, ktorá sa znížila o 3 %. Produkcia kapitálových tovarov klesla o 0,8 % a polotovarov o 0,6 %.



Naopak, produkcia v energetickom sektore vzrástla o 2,8 % a rast zaznamenala aj stavebná produkcia. Rast v tejto oblasti dosiahol 1,4 %.



V medziročnom porovnaní zaznamenala priemyselná produkcia v Nemecku v júli pokles o 1,1 %. To znamená výrazné zrýchlenie poklesu, keď v júni predstavoval iba 0,1 %.