Priemyselná produkcia v Nemecku v decembri klesla

Wiesbaden 7. februára (TASR) - Priemyselná produkcia v Nemecku v decembri 2022 klesla, viac ako ekonómovia očakávali. Ukázali to v utorok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Konkrétne výkon nemeckého priemyslu sa v decembri po očistení od sezónnych vplyvov medzimesačne znížil o 3,1 % po náraste o 0,4 % v novembri. Analytici pritom očakávali, že klesne o 0,7 %.



Za celý rok 2022 bola nemecká priemyselná produkcia po očistení o kalendárne vplyvy o 0,6 % nižšia ako v roku 2021. A v porovnaní s rokom 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu, bola nižšia o 5 %.



"Po prudkom poklese v marci sa priemyselná produkcia v priebehu roka zotavila a ku koncu roka opäť klesla," uviedol štatistický úrad.



Zatiaľ čo sa priemyselná výroba v decembri znížila, nové objednávky v priemysle vzrástli o 3,2 %. To bol ich najväčší nárast za viac ako rok, a to vďaka silnému domácemu dopytu a dopytu v eurozóne, ukázali pondelkové (6. 2.) údaje Destatisu.