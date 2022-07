Priemyselná produkcia v Nemecku v máji vzrástla len mierne

Wiesbaden 7. júla (TASR) - Priemyselná produkcia v Nemecku v máji v medziročnom porovnaní klesla a medzimesačné tempo jej rastu sa spomalilo viac, ako ekonómovia očakávali. Prispel k tomu veľký pokles produkcie energie, keďže najväčšia európska ekonomika zápasí s čoraz vážnejšou krízou dodávok. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis.



Konkrétne výkon nemeckého priemyslu sa po očistení od sezónnych vplyvov v máji zvýšil o 0,2 % oproti aprílu, keď po revízii medzimesačne vzrástol o 1,3 %. Ekonómovia pritom odhadovali, že v máji sa jeho rast spomalí menej, na 0,4 %.



Priemyselná produkcia bez energií a stavebníctva stúpla v máji medzimesačne o 0,6 %.



Štatistiky ďalej ukázali, že výroba kapitálových tovarov v sledovanom období vzrástla o 2,2 %, zatiaľ čo produkcia spotrebného tovaru klesla o 0,9 % a polotovarov o 0,4 %. Výroba energie sa v máji znížila až o 5,8 %, ale produkcia v stavebníctve vzrástla o 0,4 %.



V medziročnom porovnaní priemyselná produkcia v Nemecku v máji klesla o 1,5 %, čo bolo menej ako v apríli, keď sa znížila o 2,5 %.



Nemecký priemysel v máji brzdil nedostatok komponentov a zatvorenie čínskych prístavov počas jari pre blokády spojené s ochorením COVID-19, ktoré "stále spôsobujú problémy s vybavovaním objednávok". Podľa výskumného inštitútu Ifo hlásilo v máji takéto problémy približne 77 % nemeckých firiem.



"Napriek miernemu medzimesačnému nárastu zostáva priemyselná výroba príliš slabá na to, aby bola hnacou silou hospodárskeho rastu," uviedol analytik ING Carsten Brzeski v poznámke pre klientov. "Hlavnou otázkou už nie je, či by sa ekonomika mohla v tomto roku spomaliť, ale skôr to, ako dlho bude v recesii."



Brzeski upozornil tiež, že energetická kríza pravdepodobne v blízkom čase zosilní tlak na priemysel.



"Nepotrvá to do zimy, kým sa energetická kríza ďalej vyhrotí. Rozhodnutia vlády o záchrane energetických spoločností a o zmene tzv. mechanizmu úpravy cien, ktorý firmám umožňuje preniesť náklady na spotrebiteľa, ako aj skutočnosť, že plynovod Nord Stream 1 bude od budúceho pondelka dočasne odstavený (pre údržbu), sú len niektoré ilustrácie toho, čo by sa mohlo stať dokonalou búrkou," dodal.