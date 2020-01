Priemyselná produkcia v Nemecku v novembri ožila a vzrástla

Wiesbaden 9. januára (TASR) - Nemecká priemyselná produkcia v novembri po dvoch mesiacoch poklesu ožila. Vzrástla dokonca viac, ako ekonómovia očakávali. Ukázali to vo štvrtok najnovšie údaje štatistického úradu Destatis.



Konkrétne, výkon nemeckého priemyslu sa v novembri po očistení od sezónnych vplyvov medzimesačne zvýšil o 1,1 % po revidovanom poklese o 1 % v októbri. Ekonómovia pritom predpovedali nárast priemyslu o 0,8 % po jeho pôvodnom znížení o 1,7 % v období pred revíziou.



Ministerstvo hospodárstva v Berlíne však vo svojom vyhlásení varovalo pred prílišným optimizmom. Za dva mesiace október-november sa produkcia priemyslu znížila o 0,7 % oproti obdobiu august-september.



Slabá výkonnosť v priemysle ešte nebola prekonaná, upozornilo ministerstvo, aj keď dodalo, že „stabilizácia nových objednávok a zlepšenie očakávaní naznačujú v nasledujúcich mesiacoch určité oživenie".



V medziročnom porovnaní sa výkon priemyslu v najväčšej európskej ekonomike v novembri znížil o 2,6 %. To bol však lepší výsledok ako jeho pád o 3,7 %, ktorý predpovedali analytici.



Štatistiky tiež ukázali, že po vylúčení energetiky a stavebníctva sa v novembri priemyselná produkcia zvýšila o 1 %. Výroba kapitálového tovaru pritom vzrástla o 2,4 % a spotrebného tovaru o 0,5 %, ale výroba polotovarov klesla o 0,5 %.



Aj výroba energií sa v novembri znížila, a to o 0,8 %, zatiaľ čo stavebná produkcia vzrástla o 2,6 %.