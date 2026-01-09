Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Priemyselná produkcia v Nemecku v novembri vzrástla

V medzimesačnom porovnaní sa výroba zvýšila o 0,8 %, pričom rast zaznamenala tretí mesiac v rade. V októbri produkcia vzrástla o 2 %.

Wiesbaden 9. januára (TASR) - V nemeckom priemysle pribúdajú náznaky oživenie po niekoľkých rokoch krízy. Vo výrobnom odvetví sa produkcia v novembri opäť zvýšila najmä vďaka silnému rastu v automobilovom priemysle. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v piatok zverejnila údaje nemeckého štatistického úradu.

V medzimesačnom porovnaní sa výroba zvýšila o 0,8 %, pričom rast zaznamenala tretí mesiac v rade. V októbri produkcia vzrástla o 2 %. „Pozitívny vývoj produkcie v novembri odráža najmä rast v automobilovom priemysle,“ uviedol štatistický úrad s tým, že výroba v automobilovom odvetví medziročne vzrástla o 7,8 %. K pozitívnemu výsledku prispel strojársky sektor, zatiaľ čo výroba energie klesla o 7,8 %. V medziročnom porovnaní sa priemyselná produkcia celkovo zvýšila o 0,8 %.
