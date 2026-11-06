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< sekcia Ekonomika

Priemyselná produkcia v Nemecku v septembri vzrástla o 0,7 %

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Čísla za predchádzajúci mesiac štatistici upravili výrazne smerom nadol. Rast v auguste dosiahol 1%, namiesto pôvodne uvádzaných 2 %.

Autor TASR
Wiesbaden 6. novembra (TASR) - Nemecký priemysel v septembri pokračoval v raste, a to aj napriek obmedzeniam spôsobeným suchom a negatívnym dôsledkom konfliktov na Blízkom východe a na Ukrajine. Celková produkcia po očistení o sezónne a kalendárne vplyvy medzimesačne vzrástla o 0,7 %, oznámil v piatok nemecký štatistický úrad na základe predbežných údajov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Čísla za predchádzajúci mesiac štatistici upravili výrazne smerom nadol. Rast v auguste dosiahol 1%, namiesto pôvodne uvádzaných 2 %. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vzrástla priemyselná produkcia v septembri o 0,4 %.

Pozitívny vývoj podľa štatistického úradu odrážal najmä rast v automobilovom priemysle. V predchádzajúcich dvoch mesiacoch bola produkcia v tomto odvetví na nízkej úrovni, čiastočne v dôsledku zmien vo výrobe a celozávodných dovoleniek. K rastu prispelo aj oživenie vo farmaceutickom priemysle, ktorý sa zotavil po dvoch slabších mesiacoch. Naopak, negatívny vplyv mal pokles stavebnej produkcie a znížila sa aj výroba v strojárskom sektore.

Z pohľadu budúceho vývoja priemyselnej výroby sú kľúčovými ukazovateľmi nové objednávky a aktuálny stav nevybavených objednávok, uviedol Thomas Gitzel, hlavný ekonóm banky VP Bank. Oba tieto parametre v poslednom čase vykazujú pozitívny trend. To naznačuje, že výrobný sektor ako celok disponuje dostatočným objemom objednávok, čo by mohlo prispieť k zrýchleniu hospodárskeho rastu, poznamenal ekonóm.
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