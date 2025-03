Priemyselná produkcia v Poľsku klesla najprudšie za takmer rok

Varšava 20. marca (TASR) - Priemyselná produkcia v Poľsku pokračovala vo februári v poklese, pričom tempo poklesu dosiahlo najvyššiu úroveň za takmer rok. Štvrtkové údaje poľského štatistického úradu zverejnili agentúra PAP a portál tradingeconomics.



Priemyselná výroba v Poľsku klesla vo februári oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 2 % po tom, ako v januári zaznamenala pokles o 0,9 %. Rozsah poklesu bol tak najvýraznejší od marca 2024, v ktorom priemyselná produkcia klesla o 5,6 %.



Pokles bol výraznejší aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Tí počítali so zrýchlením tempa poklesu na 1,2 %.



Z jednotlivých sektorov najvýraznejšie klesla produkcia v oblasti ťažby, a to o 12,9 %. V januári pokles v tomto segmente predstavoval 5,1 %. Výrazný pokles zaznamenala produkcia aj vo výrobnom sektore, kde sa znížila o 2,3 %. Na druhej strane, v oblasti verejnoprospešných podnikov produkcia vzrástla, a to o 8,1 %.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom priemyselná výroba v Poľsku vo februári klesla o 0,4 %. V prvom mesiac roka vykázala 2,5-percentný rast. Aj v tomto prípade boli očakávania analytikov výrazne odlišné, keď predpokladali iba spomalenie rastu na 0,1 %.