Utorok 21. apríl 2026
Priemyselná produkcia v Poľsku rástla najvýraznejšie za 3,5 roka

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Produkcia v poľskom priemysle sa v marci zvýšila medziročne o 9,4 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci vzrástla o 1,3 %.

Autor TASR
Varšava 21. apríla (TASR) - Priemyselná produkcia v Poľsku vzrástla v marci o takmer desatinu, čo predstavuje najprudšie tempo rastu za 3,5 roka. Uviedol to v utorok poľský štatistický úrad (GUS), ktorého údaje zverejnili agentúra DPA a portál tradingeconomics.

Produkcia v poľskom priemysle sa v marci zvýšila medziročne o 9,4 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci vzrástla o 1,3 %. Marcový rast priemyselnej produkcie je tak najvyšší od septembra 2022 a výrazne vyšší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí očakávali, že rast sa zrýchli na 4,2 %.

Pod prudké zrýchlenie rastu priemyselnej produkcie sa podpísal najmä ťažobný sektor, v rámci ktorého produkcia vzrástla o 21,1 %. Výrazne sa zvýšila aj produkcia vo výrobnom sektore, konkrétne o 9,1 %, pričom ho podporila najmä výroba potravín. Tá vzrástla o 11,2 %.

Na druhej strane, rast produkcie v oblasti verejnoprospešných podnikov sa spomalil. Zatiaľ čo vo februári vzrástla produkcia v tomto segmente o 12,1 %, v marci sa zvýšila o 7,4 %.

Aj v medzimesačnom porovnaní zaznamenala celková priemyselná produkcia v Poľsku prudké zrýchlenie rastu. Vo februári sa zvýšila o 2,5 %, v marci o 17,2 %.
Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle

VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku