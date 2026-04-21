Priemyselná produkcia v Poľsku rástla najvýraznejšie za 3,5 roka
Produkcia v poľskom priemysle sa v marci zvýšila medziročne o 9,4 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci vzrástla o 1,3 %.
Autor TASR
Varšava 21. apríla (TASR) - Priemyselná produkcia v Poľsku vzrástla v marci o takmer desatinu, čo predstavuje najprudšie tempo rastu za 3,5 roka. Uviedol to v utorok poľský štatistický úrad (GUS), ktorého údaje zverejnili agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Produkcia v poľskom priemysle sa v marci zvýšila medziročne o 9,4 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci vzrástla o 1,3 %. Marcový rast priemyselnej produkcie je tak najvyšší od septembra 2022 a výrazne vyšší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí očakávali, že rast sa zrýchli na 4,2 %.
Pod prudké zrýchlenie rastu priemyselnej produkcie sa podpísal najmä ťažobný sektor, v rámci ktorého produkcia vzrástla o 21,1 %. Výrazne sa zvýšila aj produkcia vo výrobnom sektore, konkrétne o 9,1 %, pričom ho podporila najmä výroba potravín. Tá vzrástla o 11,2 %.
Na druhej strane, rast produkcie v oblasti verejnoprospešných podnikov sa spomalil. Zatiaľ čo vo februári vzrástla produkcia v tomto segmente o 12,1 %, v marci sa zvýšila o 7,4 %.
Aj v medzimesačnom porovnaní zaznamenala celková priemyselná produkcia v Poľsku prudké zrýchlenie rastu. Vo februári sa zvýšila o 2,5 %, v marci o 17,2 %.
