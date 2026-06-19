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Priemyselná produkcia v Poľsku rástla v máji štvrtý mesiac v rade
Celkový vývoj produkcie v priemysle podporili najmä výroba a ťažobný sektor.
Autor TASR
Varšava 19. júna (TASR) - Priemyselná produkcia v Poľsku pokračovala v máji v raste, už štvrtý mesiac po sebe, tempo rastu sa navyše zrýchlilo. Celkový vývoj produkcie v priemysle podporili najmä výroba a ťažobný sektor. Údaje poľského štatistického úradu GUS zverejnili portál tradingeconomics a agentúra PAP.
Produkcia v poľskom priemysle vzrástla v máji medziročne o 4,1 % po nadol revidovanom aprílovom raste o 2,9 %. Štatistici pôvodne za apríl uvádzali rast o 3,1 %. Májové tempo rastu zároveň prekonalo očakávania analytikov, ktorí počítali so spomalením rastu priemyselnej produkcie na 2,5 %.
Výraznejší rast než v apríli zaznamenala minulý mesiac produkcia vo výrobnom sektore aj v oblasti ťažby. Vo výrobe vzrástla o 2,5 % po aprílovom raste o 1,6 %, za čím bola najmä výroba dopravných zriadení, ktorá sa zvýšila o 60,5 %. V apríli zaznamenala rast na úrovni 15,5 %. Produkcia v ťažobnom sektore vzrástla medziročne o 32,6 % po 21,4-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci.
V medzimesačnom porovnaní zaznamenala celková priemyselná výroba v Poľsku v máji pokles o 0,8 %. Pokračovala tak v poklese, jeho tempo sa však výrazne spomalilo, keď v apríli priemyselná produkcia v Poľsku klesla oproti marcu až o 7,6 %.
Produkcia v poľskom priemysle vzrástla v máji medziročne o 4,1 % po nadol revidovanom aprílovom raste o 2,9 %. Štatistici pôvodne za apríl uvádzali rast o 3,1 %. Májové tempo rastu zároveň prekonalo očakávania analytikov, ktorí počítali so spomalením rastu priemyselnej produkcie na 2,5 %.
Výraznejší rast než v apríli zaznamenala minulý mesiac produkcia vo výrobnom sektore aj v oblasti ťažby. Vo výrobe vzrástla o 2,5 % po aprílovom raste o 1,6 %, za čím bola najmä výroba dopravných zriadení, ktorá sa zvýšila o 60,5 %. V apríli zaznamenala rast na úrovni 15,5 %. Produkcia v ťažobnom sektore vzrástla medziročne o 32,6 % po 21,4-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci.
V medzimesačnom porovnaní zaznamenala celková priemyselná výroba v Poľsku v máji pokles o 0,8 %. Pokračovala tak v poklese, jeho tempo sa však výrazne spomalilo, keď v apríli priemyselná produkcia v Poľsku klesla oproti marcu až o 7,6 %.