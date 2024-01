Priemyselná produkcia v Poľsku v decembri opäť klesla

Varšava 22. januára (TASR) - Priemyselná produkcia v Poľsku v decembri 2023 opäť klesla, a viac ako v predchádzajúcom mesiaci. Ukázali to v pondelok údaje štatistického úradu GUS. Analytici však očakávali ešte horší výsledok. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Podľa GUS sa výkon priemyslu v susednej krajine v decembri 2023 znížil medziročne o 3,9 % po smerom nadol revidovanom poklese o 0,3 % v novembri. Ekonómovia, ktorých oslovila agentúra PAP, však očakávali, že v závere roka klesne ešte viac, a to o 5 %.



K decembrovému výsledku prispelo zníženie produkcie v banskom a ťažobnom sektore o 3,5 % po náraste o 1,8 % v novembri a prehĺbil sa aj pokles výroby v spracovateľskom priemysle (na -5,6 % z -1,2 %). Okrem toho sa spomalila výroba v oblasti zásobovania vodou a odpadového hospodárstva (na 1,6 % zo 4,7 %). Naopak, produkcia rástla o niečo rýchlejším tempom v prípade elektriny, plynu, pary a klimatizácie (o 11,4 % oproti 11,2 %).



V medzimesačnom porovnaní sa priemyselná produkcia v Poľsku v decembri znížila o 9,8 %, čo ostro kontrastuje s jej nárastom o 0,6 % v predchádzajúcom mesiaci. Analytici však očakávali pokles výroby v decembri medzimesačne až o 10,7 %.



V roku 2024 predpovedajú analytici poľskému priemyslu oživenie, pričom hlavným ťahúňom bude domáci dopyt v dôsledku rýchleho rastu miezd. V prípade exportu sú vyhliadky horšie, najmä v dôsledku stále slabej aktivity v eurozóne. K zlepšeniu by mohlo dôjsť až v druhom polroku 2024, dodali.