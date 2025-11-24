< sekcia Ekonomika
Priemyselná produkcia v Poľsku v októbri vzrástla
Výrobné ceny pritom klesli výraznejšie, ako sa čakalo.
Autor TASR
Varšava 24. novembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Poľsku v októbri vzrástla. A viac, ako analytici predpovedali. Výrobné ceny pritom klesli výraznejšie, ako sa čakalo. Ukázali to v pondelok údaje štatistického úradu GUS. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Konkrétne, priemyselná produkcia v susednej krajine v októbri 2025 medziročne vzrástla o 3,2 %. Prekonala tak odhady analytikov, ktorí očakávali, že sa zvýši o 2,5 %. Ale tempo jej rastu sa citeľne spomalilo z revidovaných 7,6 % v predchádzajúcom mesiaci. Dôvodom bol najmä výrazne miernejší rast produkcie vo výrobnom sektore v októbri (o 3,2 % oproti 8,4 % v septembri) a tiež pri dodávkach vody, kanalizácii, nakladaní s odpadom a sanačných službách (5,5 % oproti 6,5 %). Na druhej strane sa zotavila produkcia v banskom a ťažobnom sektore (3,9 % oproti -1,9 %) a produkcia elektriny, plynu, pary a klimatizácie (1,4 % proti -0,3 %).
V medzimesačnom porovnaní priemyselná produkcia v Poľsku v októbri vzrástla o 5,4 %, čo bolo oveľa menej ako v septembri, keď po revízii vyskočila o 16,3 %.
Separátna správa GUS odhalila, že výrobné ceny v Poľsku v októbri 2025 medziročne klesli o 2,2 %, najviac od decembra 2024. Tento výsledok zaostal aj za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že sa znížia o 1,8 % po revidovanom poklese o 1,4 % v septembri.
Medzimesačne sa ceny výrobcov v októbri znížili o 0,2 % po poklese o 0,5 % v predchádzajúcom mesiaci.
