Priemyselná produkcia v Španielsku koncom roka klesla
Aj v medzimesačnom porovnaní sa priemyselná produkcia v Španielsku v decembri znížila, konkrétne o 2,5 %.
Autor TASR
Madrid 6. februára (TASR) - Produkcia v španielskom priemysle zaznamenala v závere minulého roka pokles, prvý za takmer rok. Dôvodom je pokles produkcie kapitálových tovarov, polotovarov a tovarov dlhodobej spotreby. Údaje španielskeho štatistického úradu INE zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Priemyselná produkcia v Španielsku klesla v decembri medziročne o 0,3 % po novembrovom raste na úrovni 4,6 %, uviedol INE. Decembrový údaj predstavuje prvý pokles produkcie od februára.
Produkcia v oblasti energetiky vzrástla o 3,9 % a rast vykázala aj produkcia tovarov krátkodobej spotreby, a to o 0,8 %. V obidvoch prípadoch sa však tempo rastu spomalilo. Vývoj v týchto sektoroch tak nedokázal kompenzovať pokles produkcie v oblastiach kapitálových tovarov, polotovarov a tovarov dlhodobej spotreby. V prípade kapitálových tovarov klesla produkcia o 0,8 %, v prípade polotovarov o 1,6 % a tovarov dlhodobej spotreby o 2 %.
Aj v medzimesačnom porovnaní sa priemyselná produkcia v Španielsku v decembri znížila, konkrétne o 2,5 %. Znamená to prvý pokles za štyri mesiace.
