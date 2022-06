Priemyselná produkcia v Španielsku v apríli nečakane vzrástla

Madrid 7. júna (TASR) - Priemyselná produkcia v Španielsku zaznamenala v apríli nečakaný rast, ktorý bol zároveň výraznejší než v predchádzajúcom mesiaci. Poukázali na to v utorok zverejnené predbežné údaje španielskeho štatistického úradu INE. Informoval o tom server RTTNews.



Priemyselná produkcia v Španielsku upravená o sezónne a kalendárne vplyvy vzrástla v apríli medziročne o 2,4 %. V predchádzajúcom mesiaci dosiahol rast 0,4 %, čo predstavuje revíziu smerom nahor, keď pôvodne bol za marec uvádzaný rast na úrovni 0,1 %. Analytici pritom očakávali, že priemyselná výroba v apríli klesne, a to o 0,2 %.



V apríli výrazne rástla produkcia tovarov dlhodobej spotreby, ktorá sa zvýšila o 7,8 %, rast však zaznamenala aj produkcia tovarov krátkodobej spotreby. Tá vzrástla o 5,2 %. Rast zaznamenala aj produkcia energií a kapitálových tovarov, kde rast dosiahol 4,6 %, respektíve 2,1 %. Iba produkcia polotovarov klesla, a to o 0,2 %.



Na neupravenej báze zaznamenala priemyselná produkcia v Španielsku medziročný pokles o 0,4 %. V predchádzajúcom mesiaci vykázala nulový rast.