Priemyselná produkcia v Taliansku klesla o rekrodných takmer 30 %

Rím 11. mája (TASR) - Priemyselná produkcia v Taliansku sa v marci prepadla takmer o 30 %, keď krajina v dôsledku pandémie nového koronavírusu zatvorila firmy, obchody a obmedzila voľný pohyb obyvateľstva. Informoval o tom v pondelok taliansky štatistický úrad Istat.



Produkcia v priemysle klesla v marci oproti februáru po úprave o sezónne vplyvy o 28,4 %, uviedol Istat s tým, že je to najvýraznejší pokles od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1990. Rozsah poklesu prekonal aj očakávania analytikov oslovených agentúrou Reuters. Ani jeden z 18 analytikov nepočítal s takým poklesom, pričom ich spoločný odhad poukazoval na pokles v priemere o 20 %.



V porovnaní s marcom minulého roka klesla priemyselná výroba o 29,3 %. Aj v tomto prípade to bol najvýraznejší pokles od začatia evidovania príslušných údajov.



Istat zároveň revidoval údaje za február, pričom ich mierne zlepšil. Pôvodne udával medzimesačný pokles priemyselnej produkcie na úrovni 1,2 %, teraz údaj revidoval na pokles na úrovni 1 %. V medziročnom porovnaní klesla produkcia v talianskom priemysle vo februári o 2,3 %.



Za 1. štvrťrok zaznamenala priemyselná výroba pokles oproti predchádzajúcemu kvartálu o 8,4 %, dodal štatistický úrad. Na porovnanie, vo 4. štvrťroku predstavoval pokles produkcie 1,1 %.



Taliansko bolo prvou európskou krajinou zasiahnutou pandémiou nového koronavírusu a zároveň jednou z najpostihnutejších. Počet úmrtí na ochorenie COVID-19 dosiahol podľa údajov z víkendu viac než 30.000.



Talianska ekonomika klesla v 1. štvrťroku medzikvartálne o 4,7 %. Za celý rok by podľa odhadov vlády mala zaznamenať pokles o 8 %.