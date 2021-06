Priemyselná produkcia v Taliansku zrýchlila tempo rastu

Rím 10. júna (TASR) - Priemyselná produkcia v Taliansku zrýchlila v apríli tempo rastu na 8-mesačné maximum. Uviedol to vo štvrtok taliansky štatistický úrad Istat.



Priemyselná výroba vzrástla v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 1,8 %, zatiaľ čo v marci rast predstavoval 0,3 %. Aprílové tempo rastu je najvyššie od augusta minulého roka a vysoko tak prekonalo odhad analytikov. Tí počítali so zotrvaním rastu na marcovej úrovni.



Pod aprílový vývoj sa podpísali všetky oblasti. Produkcia kapitálových tovarov sa zvýšila o 3,1 %, polotovarov o 1,1 % a spotrebného tovaru o 0,5 %. Produkcia v energetickej oblasti sa zvýšila o 2,4 %.



V medziročnom porovnaní vyskočila priemyselná produkcia v Taliansku o 79,5 % po 38,4-percentnom raste v marci. Je to dôsledok vývoja v apríli minulého roka, keď sa pre pandémiu nového koronavírusu uzatvorila veľká časť ekonomiky.