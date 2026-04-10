< sekcia Ekonomika
Priemyselná produkcia v Taliansku sa vo februári vrátila k rastu
Produkcia v talianskom priemysle vzrástla vo februári medziročne o 0,5 %.
Autor TASR
Rím 10. apríla (TASR) - Priemyselná produkcia v Taliansku sa po poklese na začiatku roka vo februári opätovne zotavila. Najviac k tomu prispela produkcia kapitálových tovarov, ktorá sa zvýšila o vyše 4 %. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil najnovšie údaje talianskeho štatistického úradu Istat.
Produkcia v talianskom priemysle vzrástla vo februári medziročne o 0,5 %. Vrátila sa tak po januárovom poklese k rastu, ktorý zaznamenala v decembri aj novembri minulého roka. V januári vykázala pokles o 0,6 %.
Najvýraznejšie k tomu prispela produkcia kapitálových tovarov, ktorá po januárovom poklese o 0,4 % vzrástla o 4,4 %. Vývoj v tejto oblasti tak vykompenzoval pokles produkcie energií o 2,1 %, rovnaký pokles v oblasti spotrebného tovaru a slabý rast produkcie polotovarov. Tá sa po januárovom poklese o 1,4 % zvýšia o 0,1 %.
Produkcia v talianskom priemysle vzrástla vo februári medziročne o 0,5 %. Vrátila sa tak po januárovom poklese k rastu, ktorý zaznamenala v decembri aj novembri minulého roka. V januári vykázala pokles o 0,6 %.
Najvýraznejšie k tomu prispela produkcia kapitálových tovarov, ktorá po januárovom poklese o 0,4 % vzrástla o 4,4 %. Vývoj v tejto oblasti tak vykompenzoval pokles produkcie energií o 2,1 %, rovnaký pokles v oblasti spotrebného tovaru a slabý rast produkcie polotovarov. Tá sa po januárovom poklese o 1,4 % zvýšia o 0,1 %.